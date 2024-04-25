Геннадий Величкин: «Магнитка» – навсегда, это аксиома. Говорили, что у нас все временно – трубы, деньги. Сейчас родилась новая команда – молодая, быстрая и современная»

Геннадий Величкин прокомментировал победу «Металлурга» в Кубке Гагарина.

Магнитогорская команда стала победителем турнира впервые с сезона-2015/16.

«Прошло восемь лет после последнего Кубка, и сейчас родилась новая команда – молодая, красивая, быстрая, современная. И произошло рождение нового главного тренера. Хорошего, качественного главного тренера.

Было время, когда мне говорили, что в «Металлурге» это все временно. Что у вас много труб, много денег, это все временно, вы не хоккейный город. Но сегодня еще раз подтвердили, что «Металлург» – это навсегда. Если в Магнитогорске берутся за какое-то дело, то это дело идет только первым номером.

И Набоков, и Канцеров, и Силантьев – мальчишка, в которого поверили, вытащили из Высшей лиги, и Коробкин – наш воспитанник, энерджайзер. Этот человек, может, не больше всех забил или отдал, но он мотор команды, который дает энергию и молодым, и взрослым игрокам.

Все получилось, все хорошо, и это еще одно подтверждение аксиомы «Магнитка» – это навсегда», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

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