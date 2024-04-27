39-летний Рылов продлит контракт с «Амуром» на год. Старше него в КХЛ только Ковальчук

Теги Амур Спартак Яков Рылов Илья Ковальчук КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

«Амур» продлит контракт с Яковом Рыловым на один сезон.

По данным «Чемпионата», 39-летний защитник подпишет новое соглашение с хабаровским клубом. Контракт будет рассчитан на один сезон.

Рылов выступает в составе «Амура» с 2022 года. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ игрок провел 43 матча и набрал 14 (2+12) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина он сыграл в 6 матчах и сделал одну результативную передачу.

Яков Рылов выступал за московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс», «Автомобилист», «Металлург». 

В составе «Динамо» он становился чемпионом России в сезоне 2004/2005 и был признан лучшим новичком.

На данный момент Рылов является вторым по возрасту игроком в Фонбет чемпионате КХЛ. Старше него только Илья Ковальчук (41 год).

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1 комментарий
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Ну Ковальчук скорее баловством занимается, чем играет.
А Яша молодец, держит уровень.
Помню они вместе с Овечкиным начинали, надежды подавали.
Может еще вернется в динамовскую систему тренером.
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