39-летний Рылов продлит контракт с «Амуром» на год. Старше него в КХЛ только Ковальчук

«Амур» продлит контракт с Яковом Рыловым на один сезон.

По данным « », 39-летний защитник подпишет новое соглашение с хабаровским клубом. Контракт будет рассчитан на один сезон.

Рылов выступает в составе «Амура» с 2022 года. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата игрок провел 43 матча и набрал 14 (2+12) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина он сыграл в 6 матчах и сделал одну результативную передачу.

выступал за московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс», «Автомобилист», «Металлург».

В составе «Динамо» он становился чемпионом России в сезоне 2004/2005 и был признан лучшим новичком.

На данный момент Рылов является вторым по возрасту игроком в Фонбет чемпионате КХЛ. Старше него только Илья Ковальчук (41 год).