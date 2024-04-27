Тортунов не видел Разина тренером во время игровой карьеры: «Нет, однозначно. Он в основном молчал – даже когда был состоявшимся хоккеистом»

Борис Тортунов сказал, что не представлял себе Андрея Разина в роли тренера.

Бывший вратарь выступал за « » вместе с нынешним главным тренером магнитогорцев.

Под руководством Разина клуб выиграл , победив в финале «Локомотив» (4-0).

– Вы рассказывали, что дрались с на тренировках. Он сильно изменился с игровой поры?

– Про потасовки спросите у него, он тоже подтвердит. Я с ним не так близко контактирую по сравнению с тем периодом, когда мы оба играли в хоккей, не могу судить. Мы были игроками, совсем другие эмоции были.

– Могли представить его в роли главного тогда?

– Точно нет, однозначно. Это он сейчас много разговаривает как главный тренер, а тогда он молчал все время. Сейчас он ввиду своей работы очень много говорит.

Даже когда он был состоявшимся хоккеистом, то в основном молчал, – сказал Тортунов.