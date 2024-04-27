Тортунов не видел Разина тренером во время игровой карьеры: «Нет, однозначно. Он в основном молчал – даже когда был состоявшимся хоккеистом»
Борис Тортунов сказал, что не представлял себе Андрея Разина в роли тренера.
Бывший вратарь выступал за «Металлург» вместе с нынешним главным тренером магнитогорцев.
Под руководством Разина клуб выиграл Кубок Гагарина, победив в финале «Локомотив» (4-0).
– Вы рассказывали, что дрались с Андреем Разиным на тренировках. Он сильно изменился с игровой поры?
– Про потасовки спросите у него, он тоже подтвердит. Я с ним не так близко контактирую по сравнению с тем периодом, когда мы оба играли в хоккей, не могу судить. Мы были игроками, совсем другие эмоции были.
– Могли представить его в роли главного тогда?
– Точно нет, однозначно. Это он сейчас много разговаривает как главный тренер, а тогда он молчал все время. Сейчас он ввиду своей работы очень много говорит.
Даже когда он был состоявшимся хоккеистом, то в основном молчал, – сказал Тортунов.