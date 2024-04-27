Артюхин о Набокове в плей-офф: «Его признали лучшим игроком по заслугам. Он сильно помог команде, держал ворота взаперти, даже на ноль отстоял»
Евгений Артюхин считает, что Илья Набоков – лучший игрок розыгрыша плей-офф КХЛ.
Голкипер «Металлурга» был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина.
– На ваш взгляд, кто стал лучшим игроком розыгрыша Кубка Гагарина – 2024?
– Я считаю, что по заслугам вратаря Набокова признали лучшим игроком. Он, конечно, сильно помог команде. Даже на ноль отстоял.
По серии держал команду. Ворота держал взаперти. Придавал уверенности. Это очень сильно помогает команде, – сказал бывший игрок клубов КХЛ и сборной России Евгений Артюхин.