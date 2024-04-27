Артюхин о Набокове в плей-офф: «Его признали лучшим игроком по заслугам. Он сильно помог команде, держал ворота взаперти, даже на ноль отстоял»

Евгений Артюхин считает, что Илья Набоков – лучший игрок розыгрыша плей-офф КХЛ.

Голкипер « » был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина.

– На ваш взгляд, кто стал лучшим игроком розыгрыша Кубка Гагарина – 2024?

– Я считаю, что по заслугам вратаря признали лучшим игроком. Он, конечно, сильно помог команде. Даже на ноль отстоял.

По серии держал команду. Ворота держал взаперти. Придавал уверенности. Это очень сильно помогает команде, – сказал бывший игрок клубов и сборной России Евгений Артюхин.