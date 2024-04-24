Плющев о «Локомотиве»: «Играют только тогда, когда позволяет оппонент. Забивают мало, оборону соперника проходят с трудом. Не знаю, кто восхищался ярославцами по ходу плей-офф»

Теги Металлург Мг Локомотив Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Плющев раскритиковал игровой стиль «Локомотива».

«Не знаю, кто восхищался игрой ярославской команды по ходу плей-офф и кто какие дифирамбы пел, но я всегда говорил, что у «Локомотива» очень тяжелая игра. Она не очень хорошо смотрится в атаке, забивают они мало, оборонительные редуты соперника проходят с трудом. По сути, они играют только тогда, когда им позволяет оппонент.

В целом не я один отмечал такие тенденции в игре Ярославля, другие люди, которые в хоккее хоть что-то соображают, тоже были такого мнения. А говоруны всегда кричали на смех, что здорово, что «Локомотив» так долго отдыхает, что «Магнитке» будет очень тяжело и так далее. Первые три матча в серии, собственно, и подтвердили, что длительный отдых на руку железнодорожникам точно не пошел.

В третьем матче я был уверен в победе «Металлурга», хотя многие были с этим не согласны.

А вот по четвертому матчу трудно давать прогнозы, потому что «Локомотив» все же должен продемонстрировать морально-волевые качества, чтобы хоть как-то подсластить пилюлю своим болельщикам. Потому что я думаю, что со счета 0-3 вытянуть серию ярославцам будет почти невозможно, тем более с такой тяжелой игрой», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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7 комментариев
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Т.е. все стадии до финала им позволял играть соперник. Отлично. Спасибо.
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Товарищ Плющев,Локомотив играет в финале. Скажите ему что в Финале ,а то он не в себе
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Ответ Костя Кот
Т.е. все стадии до финала им позволял играть соперник. Отлично. Спасибо.
Да, Вам сейчас удобно говорить так
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Не наливайте ему больше
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И почему такой специалист, который все знает не востребован нигде?
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По ходу п/о играли нормально.Финал пошёл не поплану.С ЦСКА проиграли 1й матч второй забрали.Дальше всегда вели в серии.С Магниткой отыграться не получается.
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