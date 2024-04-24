Плющев о «Локомотиве»: «Играют только тогда, когда позволяет оппонент. Забивают мало, оборону соперника проходят с трудом. Не знаю, кто восхищался ярославцами по ходу плей-офф»

Владимир Плющев раскритиковал игровой стиль «Локомотива».

«Не знаю, кто восхищался игрой ярославской команды по ходу плей-офф и кто какие дифирамбы пел, но я всегда говорил, что у « » очень тяжелая игра. Она не очень хорошо смотрится в атаке, забивают они мало, оборонительные редуты соперника проходят с трудом. По сути, они играют только тогда, когда им позволяет оппонент.

В целом не я один отмечал такие тенденции в игре Ярославля, другие люди, которые в хоккее хоть что-то соображают, тоже были такого мнения. А говоруны всегда кричали на смех, что здорово, что «Локомотив» так долго отдыхает, что «Магнитке» будет очень тяжело и так далее. Первые три матча в серии, собственно, и подтвердили, что длительный отдых на руку железнодорожникам точно не пошел.

В третьем матче я был уверен в победе « », хотя многие были с этим не согласны.

А вот по четвертому матчу трудно давать прогнозы, потому что «Локомотив» все же должен продемонстрировать морально-волевые качества, чтобы хоть как-то подсластить пилюлю своим болельщикам. Потому что я думаю, что со счета 0-3 вытянуть серию ярославцам будет почти невозможно, тем более с такой тяжелой игрой», – сказал бывший главный тренер сборной России.