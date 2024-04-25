Плющев о жалобах СКА на судейство: «Арбитры подняли планку и стали работать в соответствии с правилами, невзирая на имена и личности. Армейцы постоянно играли на грани фола»
Владимир Плющев высказался о жалобах СКА на судейство в плей-офф.
Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, потерпев поражение в серии против «Автомобилиста» (1-4).
– После окончания серии с «Автомобилистом» первые лица СКА подняли шум по поводу необъективного судейства. Имелись ли какие-то основания для таких обвинений?
– Ошибки, безусловно, были, как и в гладком чемпионате, и не только в отношении армейцев Невы. Но говорить о том, что в плей-офф существовала какая-то предвзятость, не могу.
Мы видели жесткое судейство, причем и по отношению к СКА, и к «Автомобилисту». Арбитры подняли планку и стали работать в соответствии с правилами, невзирая на прописку, имена и личности.
– Это, наверное, и стало неожиданностью.
– Кстати, хоккеисты СКА постоянно играли на грани фола. Как понимаю, и установка была такая – идти на ворота, провоцировать. Считали это нормальным явлением. Но их наказывали, поскольку любой контакт с голкипером запрещен по правилам. Как и любая грубость по отношению к игроку, не владеющему шайбой.
Поэтому сказать, что неудачный результат СКА зависел только от судей, нельзя. Подобное уже слышал в свое время, когда возглавлял судейский комитет.
– В сезоне-2013/14, когда СКА Быкова смог отыграться с 0-3 у ЦСКА?
– Да. Это все эмоции! Кто обычно виноват в неудаче? Судьи, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Медведев о «предвзятости» судей: «СКА сталкивается с сомнительными решениями весь сезон: непонятно отмененные шайбы, странные удаления, пропускается грязь. Арбитрам нужно изменить подход к работе»