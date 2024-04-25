Плющев о жалобах СКА на судейство: «Арбитры подняли планку и стали работать в соответствии с правилами, невзирая на имена и личности. Армейцы постоянно играли на грани фола»

Владимир Плющев высказался о жалобах СКА на судейство в плей-офф.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, потерпев поражение в серии против « » (1-4).

– После окончания серии с «Автомобилистом» первые лица СКА подняли шум по поводу необъективного судейства. Имелись ли какие-то основания для таких обвинений?

– Ошибки, безусловно, были, как и в гладком чемпионате, и не только в отношении армейцев Невы. Но говорить о том, что в плей-офф существовала какая-то предвзятость, не могу.

Мы видели жесткое судейство, причем и по отношению к СКА, и к «Автомобилисту». Арбитры подняли планку и стали работать в соответствии с правилами, невзирая на прописку, имена и личности.

– Это, наверное, и стало неожиданностью.

– Кстати, хоккеисты СКА постоянно играли на грани фола. Как понимаю, и установка была такая – идти на ворота, провоцировать. Считали это нормальным явлением. Но их наказывали, поскольку любой контакт с голкипером запрещен по правилам. Как и любая грубость по отношению к игроку, не владеющему шайбой.

Поэтому сказать, что неудачный результат СКА зависел только от судей, нельзя. Подобное уже слышал в свое время, когда возглавлял судейский комитет.

– В сезоне-2013/14, когда СКА Быкова смог отыграться с 0-3 у ЦСКА?

– Да. Это все эмоции! Кто обычно виноват в неудаче? Судьи, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Медведев о «предвзятости» судей: «СКА сталкивается с сомнительными решениями весь сезон: непонятно отмененные шайбы, странные удаления, пропускается грязь. Арбитрам нужно изменить подход к работе»