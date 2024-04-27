ЦСКА: «Благодарим Федорова за вклад в продолжение победных традиций! Под его руководством клуб демонстрировал чемпионский характер, заслужил прозвище «Короли седьмой игры»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею с шайбой Сергей Федоров Равиль Якубов КХЛ Кубок Гагарина Сергей Наумов Игорь Кравчук Хоккей

ЦСКА поблагодарил Сергея Федорова за работу на посту тренера клуба.

Ранее стало известно, что главным тренером ЦСКА в новом сезоне будет Илья Воробьев.

«Сергей Федоров 30 апреля 2024 года покидает пост главного тренера ЦСКА по окончании срока действия контракта с клубом. 

Сергей Викторович возглавил ЦСКА перед сезоном-2021/22. Дебют в роли главного тренера получился для него триумфальным, он сумел завоевать Кубок Гагарина и вернуть команде титул чемпионов России. По итогам этого сезона Федоров заслуженно получил награду лучшему тренеру КХЛ.

Сезон-2022/23 стал еще более уникальным для ЦСКА. Армейский клуб не только защитил чемпионский титул, выиграв свой третий Кубок Гагарина, но и установил рекорд, проведя в рамках плей-офф 26 из максимально возможных 27 матчей. Во второй раз подряд Федоров был признан сильнейшим тренером лиги.  

Под руководством Сергея Викторовича ЦСКА одержал множество красивых побед, демонстрировал настоящий чемпионский характер в решающих матчах, заслужил прозвище «Короли седьмой игры» и подарил ярчайшие эмоции красно-синей армии болельщиков.  

Кроме того, Сергей Викторович добился успехов и в работе со сборной России. В 2022 году он в качестве члена тренерского штаба помог нашей национальной команде завоевать серебряные медали Олимпийских игр 2022 года. В том же году он был введен в Зал славы отечественного хоккея. 

Благодарим Сергея Викторовича за отличную работу и огромный вклад в продолжение победных традиций армейского клуба!»- говорится на сайте ЦСКА.

Вместе с Федоровым тренерский штаб ЦСКА покидают еще три специалиста: старший тренер Равиль Якубов, тренер Игорь Кравчук и тренер вратарей Сергей Наумов. Действие их контрактов с клубом истекает 30 апреля 2024 года. 

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не смотря ни на что говорю спасибо , за те два захватывающих плей офф, за время что он провел у руля команды. Считаю большой ошибкой вот так вот после одной осечки отправлять человека вон.
+4
0
+4
Все таки стоит сказать ему спасибо за титулы
+3
0
+3
Всем спасибо за работу)
+1
0
+1
Спасибо Сергей! Те два сезона мы никогда не забудем! Короли седьмой игры!
0
0
0
Проявили уважение.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий