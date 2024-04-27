ЦСКА: «Благодарим Федорова за вклад в продолжение победных традиций! Под его руководством клуб демонстрировал чемпионский характер, заслужил прозвище «Короли седьмой игры»

ЦСКА поблагодарил Сергея Федорова за работу на посту тренера клуба.

Ранее стало известно, что главным тренером ЦСКА в новом сезоне будет Илья Воробьев.

« 30 апреля 2024 года покидает пост главного тренера ЦСКА по окончании срока действия контракта с клубом.

Сергей Викторович возглавил ЦСКА перед сезоном-2021/22. Дебют в роли главного тренера получился для него триумфальным, он сумел завоевать Кубок Гагарина и вернуть команде титул чемпионов России. По итогам этого сезона Федоров заслуженно получил награду лучшему тренеру .

Сезон-2022/23 стал еще более уникальным для ЦСКА. Армейский клуб не только защитил чемпионский титул, выиграв свой третий , но и установил рекорд, проведя в рамках плей-офф 26 из максимально возможных 27 матчей. Во второй раз подряд Федоров был признан сильнейшим тренером лиги.

Под руководством Сергея Викторовича ЦСКА одержал множество красивых побед, демонстрировал настоящий чемпионский характер в решающих матчах, заслужил прозвище «Короли седьмой игры» и подарил ярчайшие эмоции красно-синей армии болельщиков.

Кроме того, Сергей Викторович добился успехов и в работе со сборной России. В 2022 году он в качестве члена тренерского штаба помог нашей национальной команде завоевать серебряные медали Олимпийских игр 2022 года. В том же году он был введен в Зал славы отечественного хоккея.

Благодарим Сергея Викторовича за отличную работу и огромный вклад в продолжение победных традиций армейского клуба!»- говорится на сайте ЦСКА.

Вместе с Федоровым тренерский штаб ЦСКА покидают еще три специалиста: старший тренер Равиль Якубов, тренер и тренер вратарей . Действие их контрактов с клубом истекает 30 апреля 2024 года.