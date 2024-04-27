Овечкин – 6-й россиянин в истории НХЛ, сыгравший 150+ матчей в плей-офф. Рекорд у Федорова (183)
Александр Овечкин – 6-й россиянин в истории НХЛ, сыгравший 150+ матчей в плей-офф.
Капитан «Вашингтона» принял участие в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (1:3, 0-3).
38-летний нападающий догнал Игоря Ларионова по числу игр в плей-офф за карьеру (по 150) и делит с ним 5-е место среди россиян в истории лиги.
Больше кубковых матчей провели Сергей Федоров (183), Евгений Малкин («Питтсбург», 177), Сергей Зубов (164) и Павел Дацюк (157).
По очкам в плей-офф Овечкин (141) занимает 4-е место среди россиян, уступая Малкину (180), Федорову (176) и Никите Кучерову («Тампа», 163 в 145 играх).
По голам в плей-офф Овечкин (72) является лидером среди россиян.