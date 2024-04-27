Овечкин – 6-й россиянин в истории НХЛ, сыгравший 150+ матчей в плей-офф. Рекорд у Федорова (183)

Александр Овечкин – 6-й россиянин в истории НХЛ, сыгравший 150+ матчей в плей-офф.

Капитан « » принял участие в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (1:3, 0-3).

38-летний нападающий догнал по числу игр в плей-офф за карьеру (по 150) и делит с ним 5-е место среди россиян в истории лиги.

Больше кубковых матчей провели (183), («Питтсбург», 177), Сергей Зубов (164) и (157).

По очкам в плей-офф Овечкин (141) занимает 4-е место среди россиян, уступая Малкину (180), Федорову (176) и Никите Кучерову («Тампа», 163 в 145 играх).

По голам в плей-офф Овечкин (72) является лидером среди россиян.