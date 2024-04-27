Владислав Третьяк: «Новосибирск остается одним из главных хоккейных центров России. Губернатор погружен в хоккейную тематику, его забота помогает двигаться вперед»

Владислав Третьяк высказался о развитии хоккея в Сибири.

Президент ФХР посетил Новосибирск. Он торжественно открыл матч Лига Ставок Кубок Будущего между молодежными сборными России и Казахстана.

«Сибирь – опорный край не только для нашего российского государства, но и для нашего российского хоккея. Новосибирск – один из старейших хоккейных регионов страны, который продолжает оставаться одним из главных хоккейных центров России.

На всех уровнях – от губернатора области до детско-юношеских школ – уделяют много внимания нашему виду спорта, любят его и заботятся о его прогрессе.

Андрей Александрович Травников погружен в хоккейную тематику, его опека и забота помогают двигаться вперед. Система подготовки кадров воспитывает талантливых игроков, не только звезд чемпионата страны, но и кандидатов в сборную России. Яркий пример – нападающий Михалев, который хорошо проявил себя в текущем сезоне и вызван в расположение молодежной команды.

Плотное взаимодействие и на уровне детско-юношеского хоккея, в школах региона активно внедряются методики инновационной программы подготовки «Красная Машина».

В свое время я в составе ЦСКА играл матчи против «Сибири» на открытом воздухе, в минус 30. А теперь все кардинально изменилось. В городе появился новый красивый современный дворец. Это еще одно подтверждение того, как плотно заботится о хоккее губернатор.

Рад, что мы совместно организовали такой большой хоккейный праздник как Лига Ставок Кубок Будущего. «Сибирь-Арена» впервые в своей истории принимает крупный международный турнир столь высокого уровня», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.