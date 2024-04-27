«Амур» продлил 2-го снайпера команды в регулярке Шевченко на 2 года. Зарплата – 50 млн рублей («СЭ»)

«Амур» продлил контракт с форвардом Дмитрием Шевченко на 2 года.

Соглашение с 28-летним игроком будет действовать до завершения сезона-2025/26.

Как сообщает « », зарплата нападающего составит 50 миллионов рублей в год.

В минувшем сезоне провел 66 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 33 (16+17) очков. Он стал вторым снайпером команды в регулярке.

В 4 играх плей-офф добавил 4 (2+2) очка.