«Амур» продлил 2-го снайпера команды в регулярке Шевченко на 2 года. Зарплата – 50 млн рублей («СЭ»)

Теги Амур КХЛ Дмитрий Шевченко Спорт-Экспресс деньги Хоккей

«Амур» продлил контракт с форвардом Дмитрием Шевченко на 2 года.

Соглашение с 28-летним игроком будет действовать до завершения сезона-2025/26. 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата нападающего составит 50 миллионов рублей в год.

В минувшем сезоне Шевченко провел 66 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 33 (16+17) очков. Он стал вторым снайпером команды в регулярке. 

В 4 играх плей-офф добавил 4 (2+2) очка.

3 комментария
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СКОЛЬКО????
Срочно потолок снижать до 700 млн.
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Обладатель К/Г 2026 денег не жалеет.
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в авангарде даже в основу не всегда попадал. Почувствуй разницу, что называется
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