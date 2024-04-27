«Ак Барс» объявил о новом контракте с вратарем Биляловым до 2026 года

Теги Ак Барс КХЛ Тимур Билялов Хоккей

«Ак Барс» объявил о новом контракте с вратарем Тимуром Биляловым до 2026 года.

В прошедшем сезоне 29-летний голкипер провел 48 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 30 побед, пропуская в среднем 1,82 шайбы и отражая 93,8% бросков.

В плей-офф провел пять игр, пропуская в среднем 2,15 шайбы и отражая 93,5% бросков.

Билялов – рекордсмен «Ак Барса» по количеству сухих матчей в КХЛ (28) и победных игр в плей-офф (31).

В составе казанского клуба он стал двукратным серебряным (2020, 2023) и бронзовым (2021) призером чемпионатов России, а также был признан лучшим вратарем КХЛ (2019/20).

«Ак Барс» и Билялов договорились о контракте на два сезона – агенты подтвердили. Зарплата – 55 млн рублей в год

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1 комментарий
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Не зря агент заказывал статейки в прессе)
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