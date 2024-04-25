«Ак Барс» и Билялов договорились о контракте на два сезона – агенты подтвердили. Зарплата – 55 млн рублей в год

Тимур Билялов договорился о новом контракте с «Ак Барсом».

Агентство Winners Hockey Agency, которое представляет вратаря, сообщило о достижении договоренности с казанским клубом о продлении соглашения.

Договор подпишут на два года.

По информации журналиста Михаила Зислиса, зарплата составит 55 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне голкипер провел 48 матчей в Фонбет чемпионате , одержал 30 побед, пропуская в среднем 1,82 шайбы и отражая 93,8% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 5 игр, пропуская в среднем 2,15 шайбы и отражая 93,5% бросков.