«Ак Барс» и Билялов договорились о контракте на два сезона – агенты подтвердили. Зарплата – 55 млн рублей в год

Теги Ак Барс КХЛ Тимур Билялов Хоккей

Тимур Билялов договорился о новом контракте с «Ак Барсом».

Агентство Winners Hockey Agency, которое представляет вратаря, сообщило о достижении договоренности с казанским клубом о продлении соглашения.

Договор подпишут на два года.

По информации журналиста Михаила Зислиса, зарплата Тимура Билялова составит 55 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне голкипер провел 48 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 30 побед, пропуская в среднем 1,82 шайбы и отражая 93,8% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 5 игр, пропуская в среднем 2,15 шайбы и отражая 93,5% бросков.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Биляш-он какой то биляш. Мне не нравится, много на льду сидит, играет мало.
0
0
0
Отлично
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий