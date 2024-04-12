«Амур» предложил Билялову 70 млн рублей в год. С бонусами зарплата вратаря «Ак Барса» может достичь 100 млн

Теги Ак Барс Амур возможные переходы КХЛ Динамо Тимур Билялов Хоккей

Тимур Билялов получил контрактное предложение от «Амура».

Действующий договор голкипера и «Ак Барса» завершается 30 апреля.

Дальневосточный клуб предложил хоккеисту зарплату в размере 70 миллионов рублей в год, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Такую сумму не могут позволить себе ни «Ак Барс», ни московское «Динамо».

С учетом бонусов в «Амуре» оклад вратаря может достигнуть 100 миллионов рублей за сезон. Ранее появлялась информация, что Тимур Билялов хочет получить 65 миллионов рублей в год.

В нынешнем сезоне голкипер провел 48 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 30 побед, пропуская в среднем 1,82 шайбы и отражая 93,8% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 5 игр, пропуская в среднем 2,15 шайбы и отражая 93,5% бросков.

8 комментариев
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Ждём Амур во 2ом раунде
+4
-1
+3
Лучше на него, чем на Радулова
+3
-1
+2
Если готов ехать на ДВ, то это неплохо. Хоть и не считаю трансферную политику Амура правильной, и не думаю, что она принесет им успех, но чем больше боеспособных команд в лиге, тем лучше.
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Нужно больше контрактов на 100 млн
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Хороший вратарь, однозначно это усиление для любого клуба. Но имея такого вратаря у Ак Барса все равно нет кубка. В хоккее, в команде и в руководстве всегда очень много нюансов. Посмотрим, как закончится эта история!
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Хайруллин не прав, позволить могу, но н считают целесообразным...
Стоит ли Билял 60-70млн. - вопрос...
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Авангард даёт 65 миллионов
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Ответ Hola Hola
Если готов ехать на ДВ, то это неплохо. Хоть и не считаю трансферную политику Амура правильной, и не думаю, что она принесет им успех, но чем больше боеспособных команд в лиге, тем лучше.
Там менеджмент меня смущает. Денег много, а что с ними делать они не знают. Покатило там помоему за селекцию отвечает, слабенький он менеджер
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