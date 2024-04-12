«Амур» предложил Билялову 70 млн рублей в год. С бонусами зарплата вратаря «Ак Барса» может достичь 100 млн

Тимур Билялов получил контрактное предложение от «Амура».

Действующий договор голкипера и « » завершается 30 апреля.

Дальневосточный клуб предложил хоккеисту зарплату в размере 70 миллионов рублей в год, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Такую сумму не могут позволить себе ни «Ак Барс», ни московское «Динамо».

С учетом бонусов в «Амуре» оклад вратаря может достигнуть 100 миллионов рублей за сезон. Ранее появлялась информация, что хочет получить 65 миллионов рублей в год.

В нынешнем сезоне голкипер провел 48 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 30 побед, пропуская в среднем 1,82 шайбы и отражая 93,8% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 5 игр, пропуская в среднем 2,15 шайбы и отражая 93,5% бросков.