«Амур» предложил Билялову 70 млн рублей в год. С бонусами зарплата вратаря «Ак Барса» может достичь 100 млн
Тимур Билялов получил контрактное предложение от «Амура».
Действующий договор голкипера и «Ак Барса» завершается 30 апреля.
Дальневосточный клуб предложил хоккеисту зарплату в размере 70 миллионов рублей в год, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Такую сумму не могут позволить себе ни «Ак Барс», ни московское «Динамо».
С учетом бонусов в «Амуре» оклад вратаря может достигнуть 100 миллионов рублей за сезон. Ранее появлялась информация, что Тимур Билялов хочет получить 65 миллионов рублей в год.
В нынешнем сезоне голкипер провел 48 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 30 побед, пропуская в среднем 1,82 шайбы и отражая 93,8% бросков.
В плей-офф вратарь сыграл 5 игр, пропуская в среднем 2,15 шайбы и отражая 93,5% бросков.
Стоит ли Билял 60-70млн. - вопрос...