Билялов близок к продлению контракта с «Ак Барсом» (Metaratings)

«Ак Барс» и Тимур Билялов могут продлить контракт.

Голкипер близок к подписанию нового двухлетнего соглашения с казанским клубом, об этом сообщил Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что вратарь получил предложение от «Амуром» с зарплатой 70 миллионов рублей в год.

В нынешнем сезоне голкипер провел 48 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 30 побед, пропуская в среднем 1,82 шайбы и отражая 93,8% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 5 игр, пропуская в среднем 2,15 шайбы и отражая 93,5% бросков.