Роман Ротенберг: «Я играл против Набокова, буллит ему не забил. Илья обладает техникой, как Сарос. Мы получаем элитного вратаря для сборной России на годы вперед»

Теги Металлург Мг СКА Сборная России по хоккею с шайбой Нэшвилл НХЛ КХЛ Илья Сорокин Роман Ротенберг Игорь Шестеркин Юусе Сарос Матч ТВ Илья Набоков Хоккей

Роман Ротенберг рассказал, как играл против вратаря «Металлурга» Ильи Набокова.

«Металлург» победил «Локомотив» (4-0 в серии) и выиграл Кубок Гагарина-2024. Самым ценным игроком плей‑офф был признан голкипер уральцев Набоков.

– Илья Набоков в «Магнитке» всего за год из зеленого новичка превратился в самого ценного игрока плей‑офф.

– Я думаю, тут прежде всего заслуга самого Набокова. Мы давно за ним наблюдаем.

Кстати, я сам против Набокова играл в формате «3 на 3». Буллит как раз таки ему не забил. Я в тот момент не обозначил для себя, кто у соперника вышел в воротах. Но смотрю – человек все ловит!

Это было год назад, и уже тогда было понятно, что Илья – прирожденный вратарь. Он работает над собой и развивается.

Наверное, вы читали интервью Евгения Набокова на сайте «Матч ТВ». Он сказал очень правильную вещь. Илья Набоков обладает техникой, как Юусе Сарос. А ведь Сарос из «Нэшвилла», как считается, обладает лучшей техникой в мире. Об этом говорят все тренеры вратарей, кого вы ни спросите.

При этом Сарос небольшого роста. Илья уже выше него на 5 см. При этом он растет. То есть мы получаем элитного вратаря для сборной России на годы вперед.

Это очень важно! Мы смотрим на развитие Набокова, сравнивая с тем, как прогрессируют Сорокин, Шестеркин – Илья уже на шаг впереди в их возрасте. Это не значит, что завтра он мог бы стать первым номером сборной России на большом турнире. Ему нужно над собой работать, идти дальше.

Бывает, что выписывают авансы, но перспективные игроки в полной мере и не оправдывают. А ведь все приходит через работу! – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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37 комментариев
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Надеюсь у набокова есть что то в голове и он понимает что с ним связываться не нужно. Год контракта с ммг и все, нужно уезжать в СА.
+27
-1
+26
Руки прочь!
+25
-1
+24
"Я сам против Набокова играл в формате «3 на 3». Буллит как раз таки ему не забил." - ну, говорит само за себя! Взять буллит от Романа это подвиг, Везину разве что с этим сравнить можно, и то не факт.
+17
-1
+16
"Я ...буллит как раз таки ему не забил...Это было год назад, и уже тогда было понятно, что Илья – прирожденный вратарь." Это было бы смешно, если бы не осознание того факта, что этот человек уже не один год фактически рулит российским хоккеем
+7
0
+7
Ответ Дмитрий Якушевич
Как Роман оценивает технику Холанда, Вембаньямы и Джоковича, против которых он играл?
На троечку наверное, ведь они не побеждали белорусов в суперсерии
+7
-1
+6
Рома, если бы не твоя фамилия, ты бы и мешку картошки не забил
+4
0
+4
Набоков прошел испытание качества Ротенбергом. Это вам не хухры мухры
+3
0
+3
Не удивлюсь что если через несколько лет Набоков возьмет какую нить везину то окажется что всеж шайба проскользнула в ворота и гол был забит)))
+3
0
+3
Ответ Damn Daaamn
за сборную России заигран
при таком ростере,он может смело играть за Болгарию)я не слежу за КХЛ,ну смешно самому становится,кто такой Ротенберг)))
+3
-1
+2
Гениально, продолжайте Хлестаков нашего времени, с кем только не на дружественном коньке...
+2
0
+2
Надо было сказать даже я буллит не забил.
+2
0
+2
Шестеркин, Сорокин, Василевский, Кочетков, Бобровский,Варламов(спишем ,что старые), Тарасов,Аскаров,прости Господи, Самсонов,Федотов))но он, продолжает искать вратарей для сборной)))
+3
-1
+2
Ответ paster_bibo
А где Георгиев?
он же болгарин частично,вот и не написал)
+1
0
+1
Ответ e1ther - e1ther
он же болгарин частично,вот и не написал)
за сборную России заигран
+1
0
+1
Ответ Алексей Тор
Надо было сказать даже я буллит не забил.
Это и имелось в виду
+1
0
+1
Я уверен , что Роман Борисович не забьет 10 из 10 ни одного буллита действующему профессиональному голкиперу. Набоков , безусловно, великолепный голкипер, но делать самооценку на основании того , что вам не забил любитель не стоит .
+1
0
+1
Откуда он знает, что такое работа?
+1
0
+1
И с Малкиным тренировался, и Набокову буллиты пробивал, и с Овечкиным на связи, игру Харламова оценил, систему построил... Ещё достаточно молод, успеет горы свернуть :))) но лучше бы свалил куда-нибудь. Хлыщ.
0
0
0
Как Роман оценивает технику Холанда, Вембаньямы и Джоковича, против которых он играл?
+2
-2
0
Ответ upuckuH
Какие авансы , МВП Гагары , Кубок Гагарина , он уже все выиграл в КХЛ. Все оправдано. Надеюсь не попадёт в Коламбус или Филу. Там есть русские вары. А Баффало просто днище. В Оилерс бы.
Ну ты пожелал ему конечно Эдмонтон) Мало того что это болото, так и холодно еще в Альберте. Туда только Райан Смит хочет играть ехать.
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Ответ upuckuH
Какие авансы , МВП Гагары , Кубок Гагарина , он уже все выиграл в КХЛ. Все оправдано. Надеюсь не попадёт в Коламбус или Филу. Там есть русские вары. А Баффало просто днище. В Оилерс бы.
а то что Бобровский и там и там феерил,это плохо,через те две самые команды,Филек и Коламбус,он стал звездой и даже брал Везину,как и Варламов в Колорадо,когда он отбивал за 50 бросков,при Руа))
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Ответ Hitgoe Himgob
Рома, если бы не твоя фамилия, ты бы и мешку картошки не забил
Обычно Лукашенко в воротах не стоит, так что здесь ты прав.
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вообще хорошо,что сборная не играет,потому что,выбор вратарей,была бы боль для "тренеров",а эксперты бы, посыпали голову пеплом,мол,не тех взяли)при таком выборе))
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Ну если даже Роман не забил, то Илья точно стена! Борисович у нас ведь признанный снайпер, бомбардир и пр.
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Какой же он узколобый
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Ответ e1ther - e1ther
Шестеркин, Сорокин, Василевский, Кочетков, Бобровский,Варламов(спишем ,что старые), Тарасов,Аскаров,прости Господи, Самсонов,Федотов))но он, продолжает искать вратарей для сборной)))
А где Георгиев?
0
0
0
Какие авансы , МВП Гагары , Кубок Гагарина , он уже все выиграл в КХЛ. Все оправдано. Надеюсь не попадёт в Коламбус или Филу. Там есть русские вары. А Баффало просто днище. В Оилерс бы.
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А есть такие звезды , против которых он не играл? Думаю вряд ли найдутся ....)))
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У Набокова техника как у Сароса, а у Ротенберга денег как у Сороса.
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Что там по военному билету?
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