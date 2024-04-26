Роман Ротенберг: «Я играл против Набокова, буллит ему не забил. Илья обладает техникой, как Сарос. Мы получаем элитного вратаря для сборной России на годы вперед»

Роман Ротенберг рассказал, как играл против вратаря «Металлурга» Ильи Набокова.

« » победил «Локомотив» (4-0 в серии) и выиграл Кубок Гагарина-2024. Самым ценным игроком плей‑офф был признан голкипер уральцев Набоков.

– Илья Набоков в «Магнитке» всего за год из зеленого новичка превратился в самого ценного игрока плей‑офф.

– Я думаю, тут прежде всего заслуга самого Набокова. Мы давно за ним наблюдаем.

Кстати, я сам против Набокова играл в формате «3 на 3». Буллит как раз таки ему не забил. Я в тот момент не обозначил для себя, кто у соперника вышел в воротах. Но смотрю – человек все ловит!

Это было год назад, и уже тогда было понятно, что Илья – прирожденный вратарь. Он работает над собой и развивается.

Наверное, вы читали интервью Евгения Набокова на сайте « ». Он сказал очень правильную вещь. обладает техникой, как . А ведь Сарос из «Нэшвилла», как считается, обладает лучшей техникой в мире. Об этом говорят все тренеры вратарей, кого вы ни спросите.

При этом Сарос небольшого роста. Илья уже выше него на 5 см. При этом он растет. То есть мы получаем элитного вратаря для сборной России на годы вперед.

Это очень важно! Мы смотрим на развитие Набокова, сравнивая с тем, как прогрессируют Сорокин, – Илья уже на шаг впереди в их возрасте. Это не значит, что завтра он мог бы стать первым номером сборной России на большом турнире. Ему нужно над собой работать, идти дальше.

Бывает, что выписывают авансы, но перспективные игроки в полной мере и не оправдывают. А ведь все приходит через работу! – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.