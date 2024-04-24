Федотов о новом контракте с «Филадельфией»: «2 года – оптимальное решение. Мощный стимул проявить себя, спасибо клубу за веру в мои сильные качества»
Иван Федотов высказался о новом соглашении с «Филадельфией».
Вчера стало известно, что 27-летний вратарь подписал двухлетний контракт с «Флайерз» на 3,25 миллиона долларов в год.
В этом сезоне на его счету 3 матча в регулярном чемпионате НХЛ, 81,1% отраженных бросков при коэффициенте надежности 4,95.
– Как долго шли переговоры по новому контракту с «Филадельфией»? Легко ли все получилось?
– Да все планово, в общем и целом – как и у всех. Было видение и понимание с обеих сторон. Мы пришли к взаимному согласию. Поняли, что контракт на два года будет оптимальным решением, чтобы все посмотреть на дистанции. Благодарю «Филадельфию» за поддержку, веру и доверие.
Для меня же контракт – это мощный стимул проявить себя с правильной стороны в НХЛ. Надо до конца адаптироваться и плодотворно работать.
Не знаешь, как все сложится. Но всегда веришь, что сотрудничество будет долгим. Время покажет, как будет на самом деле.
А сейчас я хотел бы еще раз сказать спасибо «Флайерз» за веру в меня и в мои сильные качества, за стремление развивать слабые, – сказал вратарь «Филадельфии» Иван Федотов.
«Филадельфия» подтвердила подписание 2-летнего контракта с Федотовым с зарплатой 3,25 млн долларов в год
Не получится - заработает денег, карьерой как у него уже мало кто и вратарей играющих сейчас может и сможет похвастаться
А я пожелаю ему по человечески удачи, ничего плохого парень не сделал, чтоб так негативить на него