Федотов о новом контракте с «Филадельфией»: «2 года – оптимальное решение. Мощный стимул проявить себя, спасибо клубу за веру в мои сильные качества»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Иван Федотов высказался о новом соглашении с «Филадельфией».

Вчера стало известно, что 27-летний вратарь подписал двухлетний контракт с «Флайерз» на 3,25 миллиона долларов в год.

В этом сезоне на его счету 3 матча в регулярном чемпионате НХЛ, 81,1% отраженных бросков при коэффициенте надежности 4,95. 

– Как долго шли переговоры по новому контракту с «Филадельфией»? Легко ли все получилось?

– Да все планово, в общем и целом – как и у всех. Было видение и понимание с обеих сторон. Мы пришли к взаимному согласию. Поняли, что контракт на два года будет оптимальным решением, чтобы все посмотреть на дистанции. Благодарю «Филадельфию» за поддержку, веру и доверие.

Для меня же контракт – это мощный стимул проявить себя с правильной стороны в НХЛ. Надо до конца адаптироваться и плодотворно работать.

Не знаешь, как все сложится. Но всегда веришь, что сотрудничество будет долгим. Время покажет, как будет на самом деле.

А сейчас я хотел бы еще раз сказать спасибо «Флайерз» за веру в меня и в мои сильные качества, за стремление развивать слабые, – сказал вратарь «Филадельфии» Иван Федотов.

«Филадельфия» подтвердила подписание 2-летнего контракта с Федотовым с зарплатой 3,25 млн долларов в год

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7 комментариев
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Тот случай когда мачеха лучше матери
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Пока это аванс со стороны филы)
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Парню действительно повезло, можно только порадоваться за него.
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За что так платить? Все в иллюзиях живут...
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Удачи тебе,Ваня!
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Закрепится - будет красавчиком и примером, что все можно пережить
Не получится - заработает денег, карьерой как у него уже мало кто и вратарей играющих сейчас может и сможет похвастаться
А я пожелаю ему по человечески удачи, ничего плохого парень не сделал, чтоб так негативить на него
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есть вариант, что он спецом у коней сливал, чтобы отомстить. будет хохма если так.
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