Федотов о дебюте в НХЛ: «Дал повод поглумиться хейтерам и любителям кибербуллинга. Это опыт, который поможет в будущем»

Теги ЦСКА Филадельфия Евгений Набоков НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Иван Федотов поделился мнением о первых сыгранных матчах в НХЛ.

ЦСКА и вратарь расторгли контракт после вылета московского клуба из розыгрыша Кубка Гагарина. Федотов доиграл сезон в «Филадельфии».

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ на счету 27-летнего голкипера 3 матча, в которых он отражал 81,1% бросков при коэффициенте надежности 4,95. 

– ⁠Как вы оцените концовку регулярного чемпионата в «Филадельфии»? Удалось ли войти в правильную колею?

– Да, у команды была серия проигрышей. Когда я приехал, к сожалению, она продолжилась. Не в лучшем состоянии были ребята. Тяжелый сезон для всех. Я тоже попал под горячую руку.

Ни в коем случае никого не виню, даже мыслей нет. Парни приложили максимум усилий, чтобы попасть в плей-офф. Обидно, конечно, что «Филадельфия» недобрала пару очков, которые были нужны для попадания в кубковую восьмерку. Где-то пару игр можно было зацепить, и все сложилось бы иначе.

Впереди большое и продуктивное будущее. Я уверен в этой команде. Совместно мы будем работать над тем, чтобы «Флайерз» развивались в правильном русле.

– ⁠Евгений Набоков сказал в интервью «Матч ТВ», что Федотову было тяжело, он попал в гущу событий, когда играть пришлось почти сразу по приезде. Это реально было как-то трудно и необычно?

– Большое почтение с моей стороны Евгению Викторовичу. Приятно, что обо мне так отзывается один из моих детских кумиров, когда я только начинал свой путь на вратарском поприще.

Безусловно, Набоков оценивает это с высоты своего огромнейшего опыта и понимания, как могла бы сложиться эта ситуация. Так оно и было отчасти. Я не снимаю с себя ответственность.

Конечно же, на такой ноте мне не хотелось бы заканчивать сезон. Хотелось бы его провести с максимальной продуктивностью. Внести свой вклад в общее дело.

Но так оно и было, что попадаешь в гущу событий, и на тот момент мы играли не лучшим образом. Поэтому шли такие поражения, иногда с крупным счетом. Так бывает, когда ты попадаешь в определенный водоворот или даже мясорубку. Но что поделать? Это тоже хороший опыт, буду сильнее.

Дал лишний раз повод каким-то хейтерам и любителям кибербуллинга. Тем, кто любит поглумиться и самоутвердиться за чужой счет. Но для меня это просто опыт, который в будущем поможет в любом случае. Это 100 процентов, – сказал вратарь «Филадельфии» Иван Федотов

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9 комментариев
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У игрока один успешный сезон к 28 годам в карьере , а понтов и разговоров…..
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Предположу, что хейтеры и буллеры появились не от того, что Иван уехал, а потому что провёл сезон за ЦСКА, который и затравил его службой.
На самом деле, вообще непонятно какие рычаги и админресурс использовал ЦСКА/его спонсоры для давления на Ивана и его близких во время и после службы, чтобы заставить его играть за ЦСКА. Как работает система - мы с вами знаем. Посмотрите интервью Наиля Якупова на подкасте Лехи Потапова и Гончарова. Ребята несколько раз в разговоре упоминают Ротенберга не называя его по имени и фамилии - говорят что после обмена ставших неугодными игроков из СКА Ротенберг влияет на дальнейшую карьеру этих игроков и говорит боссам своих так называемых "фарм-клубов" в КХЛ куда менять/не менять игроков, давать им играть или сгноить. Так что пожелаем удачи Ивану, она ему пригодится!)
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Пока только слова. И явно обиженку включает говоря о каких-то хейтерах, только вот хейтили вас на льду. Конечно удачи в следующем сезоне, но с трудом верится.
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Ответ sed3009
Предположу, что хейтеры и буллеры появились не от того, что Иван уехал, а потому что провёл сезон за ЦСКА, который и затравил его службой. На самом деле, вообще непонятно какие рычаги и админресурс использовал ЦСКА/его спонсоры для давления на Ивана и его близких во время и после службы, чтобы заставить его играть за ЦСКА. Как работает система - мы с вами знаем. Посмотрите интервью Наиля Якупова на подкасте Лехи Потапова и Гончарова. Ребята несколько раз в разговоре упоминают Ротенберга не называя его по имени и фамилии - говорят что после обмена ставших неугодными игроков из СКА Ротенберг влияет на дальнейшую карьеру этих игроков и говорит боссам своих так называемых "фарм-клубов" в КХЛ куда менять/не менять игроков, давать им играть или сгноить. Так что пожелаем удачи Ивану, она ему пригодится!)
Если предположить что у Федота была не отсрочка по учебе в ВУЗ, а купленный военник, то понятно какие рычаги...это уже уголовка.
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Игра будет хейтеры исчезнут.
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ой Ваня, про что бы сейчас тебе думать так это про кибербуллинг - ну да, ну да...
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Ответ sed3009
Предположу, что хейтеры и буллеры появились не от того, что Иван уехал, а потому что провёл сезон за ЦСКА, который и затравил его службой. На самом деле, вообще непонятно какие рычаги и админресурс использовал ЦСКА/его спонсоры для давления на Ивана и его близких во время и после службы, чтобы заставить его играть за ЦСКА. Как работает система - мы с вами знаем. Посмотрите интервью Наиля Якупова на подкасте Лехи Потапова и Гончарова. Ребята несколько раз в разговоре упоминают Ротенберга не называя его по имени и фамилии - говорят что после обмена ставших неугодными игроков из СКА Ротенберг влияет на дальнейшую карьеру этих игроков и говорит боссам своих так называемых "фарм-клубов" в КХЛ куда менять/не менять игроков, давать им играть или сгноить. Так что пожелаем удачи Ивану, она ему пригодится!)
Вспоминается старый жж с мемом, про то, что любая дискуссия обязательно сведется к обсуждению Гитлера ))
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