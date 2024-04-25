Ротенберг поздравил Третьяка с 72-летием: «Легенда! В 2006-м он возглавил ФХР, и началось возрождение российского хоккея. Мы стали регулярно добиваться ярких побед на международной арене»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил Владислава Третьяка с днем рождения.

Сегодня, 25 апреля, трехкратному олимпийскому чемпиону и главе ФХР исполняется 72 года. 

«От всей души поздравляю легенду нашего хоккея Владислава Александровича Третьяка с днем рождения!

Третьяк – важнейший человек не только для нашего, но и всего мирового хоккея. В свое время он произвел настоящую революцию в нашем любимом спорте, стал не просто лучшим вратарем, а лучшим игроком XX века.

В каждом современном вратаре есть что-то от Третьяка, все они так или иначе впитали манеру игры нашего величайшего голкипера.

После завершения карьеры Третьяк добивался уникальных успехов во всех делах, за которые он брался – и лично тренировал новых звезд, и продвигал наш хоккей.

В 2006 году Третьяк возглавил ФХР, и с этого момента началось возрождение российского хоккея. Уже два года спустя мы вернули себе звание чемпионов мира и после этого регулярно стали добиваться ярких побед на международной арене.

Третьяк важный человек для меня лично – я очень многому научился у Владислава Александровича. Горжусь тем, что могу называть его своим учителем во всем – в хоккее, в менеджерском деле и в отношении к жизни. Каждая минута рядом с Третьяком – это бесценный опыт!

С днем рождения, Легенда! Крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма и успехов во всех начинаниях!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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7 комментариев
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Отсутствие побед сборной на всех уровнях ЧМ последние лет десять
При создании КХЛ столько палок в колес насовал
Отставание в катках от ведущих стран
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Ярких побед? Кроме 2008 года ярких не помню.
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Например, каких?)
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Вы легенда-я легенда-мы легенды.
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Два сапога!
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+1
Ответ Заборостроитель
Квебек, Берн, Баффало и пиррова олимпиада
За почти 20 лет то ,отличный результат 😂
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