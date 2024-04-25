ФХР поздравила Третьяка с 72-летием: «Ваша кипучая деятельность, неиссякаемая энергия и искренняя любовь к делу всей жизни вдохновляют нас на каждодневную работу на благо хоккея»

ФХР поздравила Владислава Третьяка с днем рождения.

Сегодня, 25 апреля, трехкратному олимпийскому чемпиону исполняется 72 года.

С 2006 года Третьяк является президентом Федерации хоккея России.

«25 апреля празднует день рождения президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Коллектив ФХР от всей души поздравляет Владислава Александровича!

Великий спортсмен, замечательный человек и многоопытный специалист, для которого нет секретов в хоккее – какого еще руководителя мог пожелать себе любой из нас? Вы всегда и во всем являете нам образец для подражания.

Достигнуть ваших вершин в спорте никому из нас, конечно, не удастся, но во всем остальном мы изо всех сил стараемся брать с вас пример.

Ваша кипучая деятельность, неиссякаемая энергия и искренняя любовь к делу всей жизни вдохновляют нас на каждодневную работу на благо замечательной игры. И пусть так будет всегда!

С днем рождения, дорогой Владислав Александрович, крепкого вам здоровья, счастья и благополучия, а возглавляемому вами российскому хоккею – новых достижений и побед!» – говорится в сообщении ФХР.