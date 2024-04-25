«Спартак» хочет подписать Лайпсика из СКА. Игрок получил российское гражданство в этом сезоне (Михаил Зислис)

Брендан Лайпсик может перейти из СКА в «Спартак».

Ранее стало известно, что в межсезонье клуб из Санкт-Петербурга планирует расстаться с рядом игроков, включая 29-летнего нападающего.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, «Спартак» заинтересован в подписании контракта с Лайпсиком.

В завершившемся сезоне канадец провел 21 матч в составе СКА, набрав в них 4 (2+2) очка.

Лайпсик получил российское гражданство и не будет считаться легионером в следующем чемпионате.