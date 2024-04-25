«Спартак» хочет подписать Лайпсика из СКА. Игрок получил российское гражданство в этом сезоне (Михаил Зислис)

Теги СКА Спартак возможные переходы КХЛ Михаил Зислис Брендан Лайпсик Хоккей

Брендан Лайпсик может перейти из СКА в «Спартак».

Ранее стало известно, что в межсезонье клуб из Санкт-Петербурга планирует расстаться с рядом игроков, включая 29-летнего нападающего.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, «Спартак» заинтересован в подписании контракта с Лайпсиком.

В завершившемся сезоне канадец провел 21 матч в составе СКА, набрав в них 4 (2+2) очка. 

Лайпсик получил российское гражданство и не будет считаться легионером в следующем чемпионате.

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1 комментарий
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Если подпишит стопудово заиграет.В Питере просто потерялся-не понял систему.
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