Петр Воробьев: «Металлург» по праву можно назвать лучшим клубом России. Посмотрите на Набокова – ему всего 21 год, но как он играет в рамке!»

Петр Воробьев поделился мнением об успехе «Металлурга» в плей-офф.

Магнитогорский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в решающей серии «Локомотив» со счетом 4-0.

«Металлург» – трехкратный победитель турнира. Ранее команда выигрывала в сезонах‑2013/14 и 2015/16.

«Если клуб выигрывает Кубок Гагарина, значит, он лучший в стране.

Посмотрите на Илью Набокова. Ему всего 21 год, но как он играет в рамке! Тренеры приложили много усилий, чтобы воспитать в нем профессионала.

Руководство сделало точечные усиления, тренерский штаб дал шанс молодежи. Все было организовано серьезно и сильно.

«Металлург» сделал все, чтобы выиграть Кубок Гагарина, и его по праву можно назвать лучшим клубом России», – сказал бывший тренер «Локомотива» Петр Воробьев.