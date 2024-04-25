Петр Воробьев: «Металлург» по праву можно назвать лучшим клубом России. Посмотрите на Набокова – ему всего 21 год, но как он играет в рамке!»
Петр Воробьев поделился мнением об успехе «Металлурга» в плей-офф.
Магнитогорский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в решающей серии «Локомотив» со счетом 4-0.
«Металлург» – трехкратный победитель турнира. Ранее команда выигрывала в сезонах‑2013/14 и 2015/16.
«Если клуб выигрывает Кубок Гагарина, значит, он лучший в стране.
Посмотрите на Илью Набокова. Ему всего 21 год, но как он играет в рамке! Тренеры приложили много усилий, чтобы воспитать в нем профессионала.
Руководство сделало точечные усиления, тренерский штаб дал шанс молодежи. Все было организовано серьезно и сильно.
«Металлург» сделал все, чтобы выиграть Кубок Гагарина, и его по праву можно назвать лучшим клубом России», – сказал бывший тренер «Локомотива» Петр Воробьев.