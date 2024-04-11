Быков о возможном увеличении лимита на легионеров: «Молодежь может снова начать уезжать за рубеж в поисках лучших условий для роста»
Вячеслав Быков прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в КХЛ.
Ранее стало известно, что лига может увеличить разрешенное количество легионеров в клубах с трех до пяти.
КХЛ обратилась в Минспорт России с предложением об увеличении лимита на иностранных спортсменов. Тренерский совет ФХР единогласно выступил против.
– Поможет ли изменение лимита на легионеров развитию хоккея?
– На эти вопросы должны отвечать руководители ФХР, так как они занимаются развитием хоккея в стране и представляют сборные на международных соревнованиях.
КХЛ – профессиональная лига и старается развиваться на своих принципах! Должно быть прямое взаимодействие между КХЛ и ФХР в развитии хоккея в стране, после этого приниматься решение. Если они пришли к такому выводу, то нужно предоставлять аргументы в пользу его принятия.
Время покажет правоту этого решения. Но нельзя упускать из виду и развитие нашей молодежи, иначе может снова начаться их отъезд за рубеж в поисках лучших условий для своего роста и для перехода во взрослый хоккей.
Нужно искать компромисс между коммерческой лигой и федерацией хоккея, чтобы в итоге хоккей в стране эволюционировал, лига развивалась в своих параметрах, молодежь привлекалась и развивалась, гармонично усиливая сборные и хоккей в целом, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
У нас в ВХЛ ПОЖИЗНЕННО "маринуют" массу хороших игроков и отличных тренеров. А в КХЛ без конца тусуют одну и ту же колоду "прихлебателей".
Сами виноваты - вдолбили с пелёнок каждому хоккеисту, что если не попробовал себя за океаном - то неполноценный. Вот и лезут туда - не имея ни малейших шансов в 99% случаев. Ну, пусть им хоть там укажут их реальный уровень, если здесь набираться мастерства и ждать своего часа терпелки не хватает.