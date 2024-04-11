Быков о возможном увеличении лимита на легионеров: «Молодежь может снова начать уезжать за рубеж в поисках лучших условий для роста»

Теги ФХР Вячеслав Быков КХЛ лимит на легионеров Политика Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Быков прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что лига может увеличить разрешенное количество легионеров в клубах с трех до пяти.

КХЛ обратилась в Минспорт России с предложением об увеличении лимита на иностранных спортсменов. Тренерский совет ФХР единогласно выступил против.

– Поможет ли изменение лимита на легионеров развитию хоккея?

– На эти вопросы должны отвечать руководители ФХР, так как они занимаются развитием хоккея в стране и представляют сборные на международных соревнованиях.

КХЛ – профессиональная лига и старается развиваться на своих принципах! Должно быть прямое взаимодействие между КХЛ и ФХР в развитии хоккея в стране, после этого приниматься решение. Если они пришли к такому выводу, то нужно предоставлять аргументы в пользу его принятия.

Время покажет правоту этого решения. Но нельзя упускать из виду и развитие нашей молодежи, иначе может снова начаться их отъезд за рубеж в поисках лучших условий для своего роста и для перехода во взрослый хоккей.

Нужно искать компромисс между коммерческой лигой и федерацией хоккея, чтобы в итоге хоккей в стране эволюционировал, лига развивалась в своих параметрах, молодежь привлекалась и развивалась, гармонично усиливая сборные и хоккей в целом, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Молодёжь, молодёжь...
У нас в ВХЛ ПОЖИЗНЕННО "маринуют" массу хороших игроков и отличных тренеров. А в КХЛ без конца тусуют одну и ту же колоду "прихлебателей".
+7
0
+7
Так для того что бы молодёжь не уезжала развиваться, надо создавать условия для развития тут и делать это надо повышая уровень мхл и вхл, а не пытаться делать из КХЛ площадку для развития, правильно вайсвельд сказал, КХЛ это венец развития, там должны играть лучшее, а если делать из кхл площадку для развития молодёжи то для кого ее развивать то тогда, для НХЛ опять же.
+6
0
+6
Пусть будет здоровая конкуренция,а не паспортисты , как в футболе , хотя там уже научились обходить это паспорта раздают не буду называть клуб все и так его знают)
+4
0
+4
Пусть молодёжь уезжает! Если она того стоит, конечно.
Сами виноваты - вдолбили с пелёнок каждому хоккеисту, что если не попробовал себя за океаном - то неполноценный. Вот и лезут туда - не имея ни малейших шансов в 99% случаев. Ну, пусть им хоть там укажут их реальный уровень, если здесь набираться мастерства и ждать своего часа терпелки не хватает.
+3
-1
+2
Как там с молодёжью было в СЮ и СКА времен тренерства Быкова? По ЦСКА вопросов нет, но тогда это был бедный клуб со дна турнирной таблицы
+2
0
+2
так пусть едут, развиваться - хорошо
+2
0
+2
Что за кипишь,увеличат то на два человека,и прям сразу все уехали. Тренируйся ,работай,борись за место в основе,а не получай его за паспорт
+1
0
+1
Ответ Юрий Перцев
Что за кипишь,увеличат то на два человека,и прям сразу все уехали. Тренируйся ,работай,борись за место в основе,а не получай его за паспорт
100% прав!!👍
+1
0
+1
Странно от Быкова такое слышать. Именно конкуренция с сильнейшими и даёт максимальное развитие и рост. А бесхребетники и лентяи нигде ничего не добьются... И незачем парниковые условия создавать для бездарностей.
+1
-1
0
При нынешнем потолке зарплат можно подписать три хороших легионера или пять не таких хороших, вопрос зачем терять качество, во имя количества
0
0
0
Да все на благо молодежи было же, особенно раздача паспортов )
0
0
0
Ответ Cever
Не будет никакой "здоровой конкуренции", если опять массово потащат в КХЛ из-за бугра откровенный шлак.
Чушь.
0
0
0
Ответ Cever
Не будет никакой "здоровой конкуренции", если опять массово потащат в КХЛ из-за бугра откровенный шлак.
Так может им рано в КХЛ, если не смогут откровенный шлак переиграть? Пусть в ВХЛ много минут получают.
0
0
0
Ответ CaptainCarrot
Как там с молодёжью было в СЮ и СКА времен тренерства Быкова? По ЦСКА вопросов нет, но тогда это был бедный клуб со дна турнирной таблицы
Не со дна, но обычный середняк по деньгам. А по результатам иногда прыгали выше головы: 3-е место в регулярке, 1/2 плей-офф.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий