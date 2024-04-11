Быков о возможном увеличении лимита на легионеров: «Молодежь может снова начать уезжать за рубеж в поисках лучших условий для роста»

Вячеслав Быков прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что лига может увеличить разрешенное количество легионеров в клубах с трех до пяти.

КХЛ обратилась в Минспорт России с предложением об увеличении лимита на иностранных спортсменов. Тренерский совет ФХР единогласно выступил против.

– Поможет ли изменение лимита на легионеров развитию хоккея?

– На эти вопросы должны отвечать руководители ФХР, так как они занимаются развитием хоккея в стране и представляют сборные на международных соревнованиях.

КХЛ – профессиональная лига и старается развиваться на своих принципах! Должно быть прямое взаимодействие между КХЛ и ФХР в развитии хоккея в стране, после этого приниматься решение. Если они пришли к такому выводу, то нужно предоставлять аргументы в пользу его принятия.

Время покажет правоту этого решения. Но нельзя упускать из виду и развитие нашей молодежи, иначе может снова начаться их отъезд за рубеж в поисках лучших условий для своего роста и для перехода во взрослый хоккей.

Нужно искать компромисс между коммерческой лигой и федерацией хоккея, чтобы в итоге хоккей в стране эволюционировал, лига развивалась в своих параметрах, молодежь привлекалась и развивалась, гармонично усиливая сборные и хоккей в целом, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.