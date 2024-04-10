Быков о возможном изменении лимита в КХЛ: «Это иммиграционная политика, мы затрагиваем генофонд страны в спортивном плане. Нужны аргументы. Программу развития нации никто не отменял»

Теги ФХР Вячеслав Быков КХЛ лимит на легионеров Политика детский хоккей Хоккей

Вячеслав Быков прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что лига может увеличить разрешенное количество легионеров в клубах с трех до пяти.

«В связи с чем предлагаются эти изменения? Надо задавать эти вопросы. Хотелось бы услышать доводы в связи с возможными переменами.

Какие аргументы предоставляются? Можно ведь предложить и восемь, и десять легионеров. Нужны аргументы и размышления на эту тему. Спортивные институты обязаны изучать эту тему и предлагать правительству.

Это же тоже иммиграционная политика! Здесь мы затрагиваем генофонд нашей страны в спортивном плане. Все российские спортивные институты обязаны работать для совершенствования нашего спорта и заботиться о наших гражданах! Социальную программу развития нации никто не отменял.

И еще лозунг: все лучшее – детям!» – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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7 комментариев
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Со Швейцарии, конечно, лучше говорить о генофонде, но мы, здесь, сами разберëмся в лимите, без советчиков👌
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Надо было добавить: если не будут играть наши парни, то вместо них это будут делать солдаты НАТО!
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Пошёл за пузырём, сложный текст
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КХЛ это профессиональная лига ?! Или лига для развития генофонд?! Мы хотим видеть интересный и зрелищный хоккей. И без привлечения качественных легов этого не получится.
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Про генофонд нашей страны на СВО мы, конечно же, говорить из Швейцарии не станем.
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Он точно в Швейцарии живет, не в Нидерландах?))
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С такой миграционной политикой у этой страны нет будущего. И я на про хоккей сейчас говорю.
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