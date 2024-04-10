Быков о возможном изменении лимита в КХЛ: «Это иммиграционная политика, мы затрагиваем генофонд страны в спортивном плане. Нужны аргументы. Программу развития нации никто не отменял»

Вячеслав Быков прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что лига может увеличить разрешенное количество легионеров в клубах с трех до пяти.

«В связи с чем предлагаются эти изменения? Надо задавать эти вопросы. Хотелось бы услышать доводы в связи с возможными переменами.

Какие аргументы предоставляются? Можно ведь предложить и восемь, и десять легионеров. Нужны аргументы и размышления на эту тему. Спортивные институты обязаны изучать эту тему и предлагать правительству.

Это же тоже иммиграционная политика! Здесь мы затрагиваем генофонд нашей страны в спортивном плане. Все российские спортивные институты обязаны работать для совершенствования нашего спорта и заботиться о наших гражданах! Социальную программу развития нации никто не отменял.

И еще лозунг: все лучшее – детям!» – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.