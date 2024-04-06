Быков о лидерстве «Локомотива» в серии: «Трактору» важно работать и верить в свои силы. Соревнование закончится, только когда одна из команд добьется четырех побед»

Вячеслав Быков высказался о серии между «Трактором» и «Локомотивом».

« » ведет 3-0 в полуфинальной серии Кубка Гагарина после победы со счетом 2:1 в третьем матче серии.

«Эта фаза соревнований заканчивается, только когда одна из команд добьется четырех побед.

Пока не прозвучала последняя сирена, то всего можно ожидать. Примеров этому достаточно!

Хоккеистам « » важно работать и верить в свои силы», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.