Быков о лидерстве «Локомотива» в серии: «Трактору» важно работать и верить в свои силы. Соревнование закончится, только когда одна из команд добьется четырех побед»

Теги Локомотив Трактор Вячеслав Быков КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Быков высказался о серии между «Трактором» и «Локомотивом».

«Локомотив» ведет 3-0 в полуфинальной серии Кубка Гагарина после победы со счетом 2:1 в третьем матче серии.

«Эта фаза соревнований заканчивается, только когда одна из команд добьется четырех побед.

Пока не прозвучала последняя сирена, то всего можно ожидать. Примеров этому достаточно!

Хоккеистам «Трактора» важно работать и верить в свои силы», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

7 комментариев
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Сидел бы уж Быков в своей Швейцарии. Деньги стали заканчиваться что ли, что стал интервью раздавать и СКА лизать через раз
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трактор так и не завелся ,теперь поздно ,бронепоезд уже переехал больше половины этого механизма
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Ответ wolkov
да и в нхл за ее столетнюю историю по-моему меньше десятка камбэков с 0:3
4 раза было, посмотрел
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Пример был только один:ЦСКА-СКА-3:4.На этом-все.
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Ответ diadiasasha59
Пример был только один:ЦСКА-СКА-3:4.На этом-все.
да и в нхл за ее столетнюю историю по-моему меньше десятка камбэков с 0:3
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Ответ wolkov
4 раза было, посмотрел
трактор в 2013 или 2014 году камбэкнулся с 0-3 с АкБарсом
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Ответ Сергей Ведерников
трактор в 2013 или 2014 году камбэкнулся с 0-3 с АкБарсом
в 13 году Трактор вернулся с 0-2, а в 14 уже играл в Кубке Надежды😁
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