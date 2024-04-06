Быков о лидерстве «Локомотива» в серии: «Трактору» важно работать и верить в свои силы. Соревнование закончится, только когда одна из команд добьется четырех побед»
Вячеслав Быков высказался о серии между «Трактором» и «Локомотивом».
«Локомотив» ведет 3-0 в полуфинальной серии Кубка Гагарина после победы со счетом 2:1 в третьем матче серии.
«Эта фаза соревнований заканчивается, только когда одна из команд добьется четырех побед.
Пока не прозвучала последняя сирена, то всего можно ожидать. Примеров этому достаточно!
Хоккеистам «Трактора» важно работать и верить в свои силы», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.