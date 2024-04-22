Величкин о 3-0 в финале Кубка Гагарина: «Локомотив» уже не сможет отыграться. «Магнитка» доказала, что она чуточку сильнее»

Геннадий Величкин оценил результат 3-й игры финала Кубка Гагарина.

«Металлург» обыграл « » благодаря голу в овертайме (2:1 ОТ) и повел в серии со счетом 3-0.

«Локомотив» уже не сможет отыграться. «Магнитка» доказала, что она чуточку сильнее. Я думаю, что это был самый решающий матч, и надеюсь, что «Металлург» станет чемпионом.

Не раздражает ли стиль игры «Локомотива»? Тот, кто любит хоккей, для того это красиво и круто.

Очень серьезный нерв в этих матчах. Хорошая, быстрая и дисциплинированная игра. Мне очень понравилось», – сказал бывший вице-президент « » .