Величкин о 3-0 в финале Кубка Гагарина: «Локомотив» уже не сможет отыграться. «Магнитка» доказала, что она чуточку сильнее»

Теги Металлург Мг Локомотив Геннадий Величкин КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Геннадий Величкин оценил результат 3-й игры финала Кубка Гагарина.

«Металлург» обыграл «Локомотив» благодаря голу в овертайме (2:1 ОТ) и повел в серии со счетом 3-0.

«Локомотив» уже не сможет отыграться. «Магнитка» доказала, что она чуточку сильнее. Я думаю, что это был самый решающий матч, и надеюсь, что «Металлург» станет чемпионом.

Не раздражает ли стиль игры «Локомотива»? Тот, кто любит хоккей, для того это красиво и круто.

Очень серьезный нерв в этих матчах. Хорошая, быстрая и дисциплинированная игра. Мне очень понравилось», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

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2 комментария
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При всем уважении к Локомотиву , я уже не верю в волшебное возвращение. Думаю, что Разин дожмет- нашел ключи к Локомотиву.
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Для Магнитки финал уже был серией ранее
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