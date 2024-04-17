Величкин не считает «Локомотив» фаворитом финала: «Про «Металлург» в 2016 году тоже говорили, что с ЦСКА будет 0-4 или 1-4. Шансы 50 на 50»

Теги Металлург Мг Локомотив Геннадий Величкин КХЛ Кубок Гагарина ТАСС Хоккей

Геннадий Величкин не считает «Локомотив» фаворитом финала Кубка Гагарина.

В решающей серии ярославский клуб встретится с «Металлургом». Финальная серия начнется 18 апреля в Магнитогорске.

«Про нас в 2016 году (магнитогорцы выиграли Кубок Гагарина, победив ЦСКА в финале со счетом 4-3 – прим. Sports) говорили, что фаворит ЦСКА, счет будет 4-0 или 4-1. Поэтому в финале фаворитов не бывает. Фавориты оба. Я думаю, что в финале такой фееричной игры не будет, будут достаточно внимательно играть в обороне.

По молодости обе команды сопоставимы, но Ярославль чуть-чуть поопытнее. Все остальное на равных, в финал вышли две лучшие российские команды. Надеемся на победу «Магнитки».

У нас команда не такая опытная, и у них не сказать, что намного опытнее. Шансы 50 на 50, отдать предпочтения никому не могу. Хотя за счет того, что «Магнитка» начинает дома, может есть маленькое преимущество», – сказал бывший вице-президент «Металлурга». 

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9 комментариев
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Ответ green_heart
локо порвет
себе очко) и отлетит 4-2) не благодари, что закончил твою мысль
+6
0
+6
Магнитка, удачи !
+2
0
+2
вроде бы по делу, но ведь какой же разный уровень был 2016 и 2024
+1
0
+1
Ответ waleri
Про ноги ничего не сказал?
про ноги -это к Роме
+1
0
+1
Ответ green_heart
локо порвет
не смеши
+2
-1
+1
там экспертишко Гимаев втирал, что 4-0 , 4-1 максимум , а после первого матча вообще закукарел , после 5-1 в мск про разный уровень🤣после серии замолчал
+2
-2
0
Ответ green_heart
локо порвет
Очко если только, себе и тебе..такие дела
0
0
0
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