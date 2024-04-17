Величкин не считает «Локомотив» фаворитом финала: «Про «Металлург» в 2016 году тоже говорили, что с ЦСКА будет 0-4 или 1-4. Шансы 50 на 50»

Геннадий Величкин не считает «Локомотив» фаворитом финала Кубка Гагарина.

В решающей серии ярославский клуб встретится с «Металлургом». Финальная серия начнется 18 апреля в Магнитогорске.

«Про нас в 2016 году (магнитогорцы выиграли Кубок Гагарина, победив ЦСКА в финале со счетом 4-3 – прим. Sports) говорили, что фаворит ЦСКА, счет будет 4-0 или 4-1. Поэтому в финале фаворитов не бывает. Фавориты оба. Я думаю, что в финале такой фееричной игры не будет, будут достаточно внимательно играть в обороне.

По молодости обе команды сопоставимы, но Ярославль чуть-чуть поопытнее. Все остальное на равных, в финал вышли две лучшие российские команды. Надеемся на победу «Магнитки».

У нас команда не такая опытная, и у них не сказать, что намного опытнее. Шансы 50 на 50, отдать предпочтения никому не могу. Хотя за счет того, что «Магнитка» начинает дома, может есть маленькое преимущество», – сказал бывший вице-президент «Металлурга».