Геннадий Величкин: «Металлург» полностью переиграл «Автомобилист», но не использовал моменты, а в ответ залетело почти все. Несчастный случай»

Теги Металлург Мг Автомобилист Геннадий Величкин КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Матч ТВ Илья Набоков Александр Смолин Хоккей

Геннадий Величкин высказался о поражении «Металлурга» от «Автомобилиста» (3:5).

Благодаря этой победе клуб из Екатеринбурга сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 3-3.

– Произошел несчастный случай. Так бывает в спорте. «Металлург» полностью переиграл «Автомобилист», но не использовал свои моменты, а в ответ залетело почти все.

«Магнитка» пропустила нелепые голы. Казалось, что после 3:1 можно было играть спокойно, но четвертый гол все сломал. Если бы «Автомобилист» не забил четвертый гол, уверен, «Магнитка» выиграла бы.

– Не поторопился Разин с заменой Набокова?

– Нет. Смолин два-три раза выручил. Его вины нет. После его спасений команда полетела. Преимущество колоссальное было у «Металлурга». Особенно в третьем периоде. Но так бывает – несчастный случай.

– «Металлург» заберет седьмой матч?

– Я надеюсь, что дома «Магнитка» выиграет, – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

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10 комментариев
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Что? Ты вообще матч смотрел? Тотальное преймущество Магнитки было только в 3-м периоде. Посмотри на счёт в 1-м и 2-м отрезках игры. Несчастный случай это когда Авто пропустил в начале третьего периода. Только первый гол Авто можно с натяжкой считать нелепым. Все остальные, результат командных взаимодействий.
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Кто это? Величкин… Эксперд? Величкин, ты всю серию смотрел? Как Ротенберг 800 матчей NHL? Что курят эти експерды? Кто им платит? Эээээ, давайте просто смотреть полуфинал! Я за спортивное везение. ММГ-Авто! Пусть победит сильнейший в седьмом матче! P.S. Авто - уже Легенда в этом сезоне!!!!💪
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Случай настолько "несчастный", что счет в серии уже 3:3, играют по большому счету равные команды. Такое высокомерие в спорте обычно наказывается.
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величкин давно не величкин. чепуху написал
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Видимо смотрели разные матчи.
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Гена Яичкин появился... Мысли вслух.
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Этому больше не наливать
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Да-да, знаем, пятый и седьмой мячи сломали нам игру))
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Ответ Melnikov1968
Что? Ты вообще матч смотрел? Тотальное преймущество Магнитки было только в 3-м периоде. Посмотри на счёт в 1-м и 2-м отрезках игры. Несчастный случай это когда Авто пропустил в начале третьего периода. Только первый гол Авто можно с натяжкой считать нелепым. Все остальные, результат командных взаимодействий.
Все по-делу!🤝
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Ответ Melnikov1968
Что? Ты вообще матч смотрел? Тотальное преймущество Магнитки было только в 3-м периоде. Посмотри на счёт в 1-м и 2-м отрезках игры. Несчастный случай это когда Авто пропустил в начале третьего периода. Только первый гол Авто можно с натяжкой считать нелепым. Все остальные, результат командных взаимодействий.
Не, ну давай по честному-Ммг много чего не использовала, одна штанга только чего стоит. Просто и Авто использовал далеко не всё. Третий период, конечно, в рассчет не берём. Величкин видимо смотрел игру отрезками, странный комент от него.
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