Геннадий Величкин: «Металлург» полностью переиграл «Автомобилист», но не использовал моменты, а в ответ залетело почти все. Несчастный случай»

Геннадий Величкин высказался о поражении «Металлурга» от «Автомобилиста» (3:5).

Благодаря этой победе клуб из Екатеринбурга сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 3-3.

– Произошел несчастный случай. Так бывает в спорте. «Металлург» полностью переиграл «Автомобилист», но не использовал свои моменты, а в ответ залетело почти все.

«Магнитка» пропустила нелепые голы. Казалось, что после 3:1 можно было играть спокойно, но четвертый гол все сломал. Если бы « » не забил четвертый гол, уверен, «Магнитка» выиграла бы.

– Не поторопился с заменой ?

– Нет. Смолин два-три раза выручил. Его вины нет. После его спасений команда полетела. Преимущество колоссальное было у «Металлурга». Особенно в третьем периоде. Но так бывает – несчастный случай.

– «Металлург» заберет седьмой матч?

– Я надеюсь, что дома «Магнитка» выиграет, – сказал бывший вице-президент « » .