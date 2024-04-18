Максим Сушинский: «У «Локомотива» вязкая и не интересная игра – не дают играть ни себе, ни другим и забили случайно. «Металлург» доминировал весь матч и закономерно победил»

Теги Металлург Мг Локомотив Максим Сушинский КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Максим Сушинский высказался о 1-м матче «Металлурга» против «Локомотива».

«Магнитка» дома обыграла ярославский клуб со счетом 2:1 в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Команда тренера Андрея Разина повела 1-0. 

«Это была типичная игра «Локомотива». Они не дают играть ни себе, ни другим. «Магнитка» подстроилась под эту игру. «Локомотив» случайно забил, а «Магнитка» доминировала всю игру.

Получилась одна атака у «Локомотива». «Металлург» атаковал и играл интереснее. Закономерная победа.

«Локомотив» играет в свою вязкую, никому не интересную игру, которая приносит результат, но не сегодня», – сказал бывший игрок «Металлурга» Максим Сушинский.

Вторая игра серии состоится 20 апреля в Магнитогорске. 

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12 комментариев
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офигеть, сушинский стал говорить что то адекватное??наверное таблетки выпил
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+5
Сушинский сказал по делу игра локо нудная вязкая то что он сказал , как я думал мнения совпали. Никитина терпеть немогу поэтому болею за металург.
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-8
+5
Ответ Сергей Первов
А сушинский это кто, знаток что-ли
Да, в отличие от некоторых.
+6
-2
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Матч не смотрел,работа.Но что-то некоторые эксперты начали переобуваться.
+2
-1
+1
Точно Металлург смотрелся и играл интереснее, а Локо практически только сушил игру.
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+1
Хоккей был умный и красивый. Не знаю о каком матче говорит Максим
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"Локомотив случайно забил"? Обалдеть!
Зачем же себя истязать и смотреть "никому не интересную игру" и говорить это за всех? Вот Вам не нравится, тогда пересматривайте свои матчи в Металлурге, они наверное, супер красивые и интересные.
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Ребята, да подождите. Локомотив просто хотел посмотреть, на что способен металлург, если против них стоять и ничего не делать. Металлург не особо в этом плане удивил. Две шайбы всего заковырял. Сейчас локо включится - сталеварам будет тяжко. Ярославль по-любому серию возьмет.
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Ответ Empress
"Локомотив случайно забил"? Обалдеть! Зачем же себя истязать и смотреть "никому не интересную игру" и говорить это за всех? Вот Вам не нравится, тогда пересматривайте свои матчи в Металлурге, они наверное, супер красивые и интересные.
Обиделся?)
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