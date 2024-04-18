Максим Сушинский: «У «Локомотива» вязкая и не интересная игра – не дают играть ни себе, ни другим и забили случайно. «Металлург» доминировал весь матч и закономерно победил»

Максим Сушинский высказался о 1-м матче «Металлурга» против «Локомотива».

«Магнитка» дома обыграла ярославский клуб со счетом 2:1 в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Команда тренера Андрея Разина повела 1-0.

«Это была типичная игра « ». Они не дают играть ни себе, ни другим. «Магнитка» подстроилась под эту игру. «Локомотив» случайно забил, а «Магнитка» доминировала всю игру.

Получилась одна атака у «Локомотива». «Металлург» атаковал и играл интереснее. Закономерная победа.

«Локомотив» играет в свою вязкую, никому не интересную игру, которая приносит результат, но не сегодня», – сказал бывший игрок « » .

Вторая игра серии состоится 20 апреля в Магнитогорске.