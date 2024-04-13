Сушинский о 7-м матче серии «Автомобилист» – «Металлург»: «Очевидная опасность для «Магнитки» – у них слишком молодая команда, может не хватить опыта»

Теги Металлург Мг Автомобилист Максим Сушинский КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Максим Сушинский высказался о 7-й игре «Металлурга» против «Автомобилиста».

Сегодня клуб из Екатеринбурга дома обыграл команду под руководством Андрея Разина (5:3) в шестом матче 1/2 финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии (3-3). 

«Особых предпочтений никому не отдаю. Просто рад, что будет седьмая игра. Это всегда очень интересно для хоккея.

Если говорить о самом хоккее, то тут для «Металлурга» есть одна очевидная опасность – у них слишком молодая команда. Им может не хватить опыта. А так, мне нравится команда, они хорошо играют», – сказал бывший игрок «Металлурга» Максим Сушинский.

Решающий 7-й матч за выход в финал Кубка Гагарина состоится 15 апреля в Магнитогорске.

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