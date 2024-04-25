Зернов о победе в Кубке Гагарина: «Разин – красавчик! Это что-то невероятное! Он заслужил»
Денис Зернов высказался о победе над «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина.
«Металлург» выиграл серию со счетом 4-0.
– Я просто рад за ребят. Больше всего рад за пацанов. Сейчас трудно что-то сказать большее.
– Вы уже брали Кубок Гагарина с «Авангардом». Передавали свой чемпионский опыт команде в раздевалке?
– Да, старался подсказывать молодым ребятам. Говорил, чтобы они не переживали. Потому что когда у тебя нервы, мандраж, то ты не можешь принимать правильные решения на льду.
– Как вам опыт работы с Андреем Разиным? «Металлург» сильно обновился, игроки приходили по ходу сезона, но вы сразу стали командой и пришли к титулу.
– Разин – красавчик! Это что-то невероятное! Он заслужил.
– Вы в плей-офф забили 12 голов, в том числе несколько важнейших в финале. Как он нашел к вам подход? Давал какие-то советы?
– Да какие советы? Просто выходить, ловить шайбу зубами, закапывать на чужом пятаке, – сказал нападающий «Металлурга» Денис Зернов.
Восстанавливай плечо и ждём в новом сезоне, конечно же, в Магнитогорске!