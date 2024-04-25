Денис Зернов высказался о победе над «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина.

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-0.

– Я просто рад за ребят. Больше всего рад за пацанов. Сейчас трудно что-то сказать большее.

– Вы уже брали с «Авангардом». Передавали свой чемпионский опыт команде в раздевалке?

– Да, старался подсказывать молодым ребятам. Говорил, чтобы они не переживали. Потому что когда у тебя нервы, мандраж, то ты не можешь принимать правильные решения на льду.

– Как вам опыт работы с ? «Металлург» сильно обновился, игроки приходили по ходу сезона, но вы сразу стали командой и пришли к титулу.

– Разин – красавчик! Это что-то невероятное! Он заслужил.

– Вы в плей-офф забили 12 голов, в том числе несколько важнейших в финале. Как он нашел к вам подход? Давал какие-то советы?

– Да какие советы? Просто выходить, ловить шайбу зубами, закапывать на чужом пятаке, – сказал нападающий « » .