Никитин и его штаб продолжат работу с «Локомотивом». Больших изменений в составе команды не ожидается (Артур Хайруллин)
Тренер Игорь Никитин продолжит работу в «Локомотиве».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Локомотив» под руководством Никитина проиграл «Металлургу» в финальной серии Кубка Гагарина-2024 со счетом 0-4.
«Игорь Никитин и его тренерский штаб продолжат работу с «Локомотивом». Больших изменений в составе команды не ожидается», – написал Хайруллин.
(я дилетант, поэтому не судите строго!)
Спасибо за классный сезон и за первый за 15 лет финал, поболеем в следующем сезоне!
Может, и к Магнитке ключик найдём, как ко всем нашли, но они просто были сильнее и терпеливее.
🚂✌️