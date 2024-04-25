Никитин и его штаб продолжат работу с «Локомотивом». Больших изменений в составе команды не ожидается (Артур Хайруллин)

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Тренер Игорь Никитин продолжит работу в «Локомотиве».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Локомотив» под руководством Никитина проиграл «Металлургу» в финальной серии Кубка Гагарина-2024 со счетом 0-4.

«Игорь Никитин и его тренерский штаб продолжат работу с «Локомотивом». Больших изменений в составе команды не ожидается», – написал Хайруллин.

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11 комментариев
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Не поменяют тактику и стратегию - кубка не увидим ещё очень долго!
(я дилетант, поэтому не судите строго!)
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Никитин - крутой тренер! работой в ЦСКА и в Локомотиве он это доказал
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Так-то логично.
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Еще 15 лет ожиданий?
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Значит и никакого прогресса не ожидается. Взяли бы Якубова в тренерский штаб, скинули Аверина, Шалунова, Андронова и т.д., но видимо и так сойдёт, в финал же вышли :)
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Больших изменений в составе не будет,как и больших изменений с завоеванием трофея😂
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За ТШ рад. По команде - есть зажиревшие личности, которым пора указать на выход.
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Отличные новости!
Спасибо за классный сезон и за первый за 15 лет финал, поболеем в следующем сезоне!
Может, и к Магнитке ключик найдём, как ко всем нашли, но они просто были сильнее и терпеливее.
🚂✌️
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0-4 в финале это конечно очень не приятно, но Никитин за последнее время был ближе всех к Кубку, чем кто либо из тренеров в Ярославле.Или вы забыли, что последние годы преодоление первого круга был предел мечтаний?Я рад, что Никитин остается, несмотря на то, что на мой взгляд есть его часть вины в том, что команда явно перегорела за паузу перед финалом.
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Ответ Габорик
Значит и никакого прогресса не ожидается. Взяли бы Якубова в тренерский штаб, скинули Аверина, Шалунова, Андронова и т.д., но видимо и так сойдёт, в финал же вышли :)
Шалунова и так не продлили. Андронов - нужный дед в раздевалке. Аверин - на выход. Ещё подумал бы о нужности Алексеева и Береглазова. Напихал бы Никулину, Чеховичу, Кирьянову и Тесанову, чтобы не жадничали шайбу.
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