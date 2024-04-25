Никитин и его штаб продолжат работу с «Локомотивом». Больших изменений в составе команды не ожидается (Артур Хайруллин)

Тренер Игорь Никитин продолжит работу в «Локомотиве».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

« » под руководством Никитина проиграл «Металлургу» в финальной серии Кубка Гагарина-2024 со счетом 0-4.

« и его тренерский штаб продолжат работу с «Локомотивом». Больших изменений в составе команды не ожидается», – написал Хайруллин.