Алексей Маклюков: «Сложнейший момент плей-офф – серия с «Амуром». Когда поднимал кубок, почувствовал нереальную радость»

Алексей Маклюков назвал самого трудного соперника для «Металлурга» в плей-офф.

Магнитогорский клуб после победы в четвертом матче финальной серии над «Локомотивом» (2:1, 4-0) стал обладателем Кубка Гагарина.

В первом раунде «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 4-2.

«Когда поднимал кубок, почувствовал нереальную радость, горд за команду и очень счастлив! Посвящаю победу всем родным и близким – банально, но это так!

Самым сложным моментом плей-офф назову первый раунд – серию с «Амуром». В какой момент почувствовали, что можем завоевать трофей? Сегодня после финальной сирены!» – сказал защитник «Металлурга» Алексей Маклюков.

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