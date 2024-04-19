Канарейкин о финале Кубка Гагарина: «Хоккей пока не впечатляет, хотелось бы более яркую серию»

Федор Канарейкин не в восторге от уровня игры «Металлурга» и «Локомотива».

– Вы связываете поражение « » в первом матче с плохой физической готовностью?

– Нет, не связываю поражение с физикой. Скорее с потерей игрового ритма. Команда вышла из рабочего состояния из-за затянувшейся паузы. Но это все поправимо. Хотя сам хоккей пока не впечатляет. Хочется, чтобы финальная серия была более яркой, – сказал заслуженный тренер России.