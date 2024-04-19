Канарейкин о финале Кубка Гагарина: «Хоккей пока не впечатляет, хотелось бы более яркую серию»

Теги Металлург Мг Локомотив Федор Канарейкин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Федор Канарейкин не в восторге от уровня игры «Металлурга» и «Локомотива».

– Вы связываете поражение «Локомотива» в первом матче с плохой физической готовностью?

– Нет, не связываю поражение с физикой. Скорее с потерей игрового ритма. Команда вышла из рабочего состояния из-за затянувшейся паузы. Но это все поправимо. Хотя сам хоккей пока не впечатляет. Хочется, чтобы финальная серия была более яркой, – сказал заслуженный тренер России.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Весь УРАЛ за МАГНИТКУ!
+7
0
+7
Игра скучная локо поставил паровоз возле ворот
+4
0
+4
Ну какая яркая серия с Локомотивом?
+4
0
+4
Он на Магнитку обижен что ли?)
+3
0
+3
Ответ TIBET
Весь УРАЛ за МАГНИТКУ!
И не только Урал.
+2
0
+2
Писец. Время другое. У нас не нхл!
0
0
0
Честно сказать засыпал от такой игры... Вата-ватная... по ходу результаты теперь только буду смотреть и хайлайты финала. Чет времени жалко на такие игры...
+1
-1
0
А что ждать от никитинского Локомотива , только такой хоккей "застегнутый на все пуговицы" , а Магнитка не так проста как кажется, видимо ей выгодно поддерживать такую тягомотину на площадке.
+1
-1
0
Зато Спартак играл красиво,но он сейчас в отпуске.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий