Канарейкин о финале Кубка Гагарина: «Хоккей пока не впечатляет, хотелось бы более яркую серию»
Федор Канарейкин не в восторге от уровня игры «Металлурга» и «Локомотива».
– Вы связываете поражение «Локомотива» в первом матче с плохой физической готовностью?
– Нет, не связываю поражение с физикой. Скорее с потерей игрового ритма. Команда вышла из рабочего состояния из-за затянувшейся паузы. Но это все поправимо. Хотя сам хоккей пока не впечатляет. Хочется, чтобы финальная серия была более яркой, – сказал заслуженный тренер России.