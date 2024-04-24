Канарейкин об антирекорде Овечкина по броскам в плей-офф: «Александру надо выжать тот момент, хотя трудно сейчас они идут»
Федор Канарейкин высказался о том, что Александр Овечкин не забивает «Рейнджерс».
«Ну что сказать? Александру надо выжать тот момент, хотя у него трудно сейчас они идут.
Но что получится в следующих играх – нужно выжать максимум», – отметил бывший главный тренер «Спартака».
38-летний россиянин во второй подряд игре остался без набранных очков. Он сделал за это время лишь один бросок в створ ворот – это худший результат в карьере Овечкина.