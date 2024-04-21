Канарейкин о финале Кубка Гагарина: «Второй матч отличался от первого. Хоккей стал намного контактнее, плотнее и агрессивнее. Игра была более интересная»

Теги Металлург Мг Локомотив Федор Канарейкин КХЛ Кубок Гагарина Илья Набоков Хоккей

Федор Канарейкин высказался о серии «Металлурга» с «Локомотивом» (2-0).

Во втором матче клуб из Магнитогорска одержал победу со счетом 1:0.

«Второй матч серии отличался от первого. Хоккей стал намного контактнее, плотнее и агрессивнее. Игра была более интересная.

«Магнитка» была чуть получше. Так что результат соответствует событиям на льду.

Отмечу вратаря Набокова. В первых двух встречах он играл с запасом. Илья действует очень уверенно, и команда отвечает ему взаимностью», – сказал бывший тренер «Металлурга» Федор Канарейкин.

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