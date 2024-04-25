Алексей Морозов: «Не ожидал 4-0 в финале, все-таки «Локомотив» – очень сильная команда. Но молодой и амбициозный «Металлург» показал зубы»

Теги Металлург Мг Локомотив Алексей Морозов Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Алексей Морозов высказался о победе «Металлурга» над «Локомотивом» в финале.

«Честно, не ожидал 4-0 в финале, все-таки «Локомотив» – очень хорошая, сильная и интересная команда, которая здорово играла на протяжении всего плей-офф. Никитин – очень опытный тренер, который много матчей провел в КХЛ и побеждал в плей-офф.

Но молодая и амбициозная команда «Металлург» показала зубы и показала, что имена и предыдущие заслуги на данный момент не имеют значения. Имеет значение то, кто лучше подготовился и кто больше этого хочет», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов

Неизвестные детали о победе «Металлурга»: драка на фан-секторе, нервы Никитина, кепка «Спартака» на льду

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2 комментария
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Тренерский штаб Магнитки разобрал игру Локомотива , его слабые стороны определили , а тренерский штаб Локомотива имея десять дней отдыха на тренировках всё "свою " игру катали с игроками ! Локомотив очень слабо и с ошибками начиная от воротного и до нападения отыграли в финале и без лёгкости игровой , а с одним навалом ничего не получилось -игроки Магнитки во всех 4 играх были шустрее и очень надёжно отыграл Набоков -без ошибок !
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а я добрая душа , целую одну игру локомотиву отдавал
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