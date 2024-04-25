Главный арбитр КХЛ о плей-офф: «Очень хорошо оценю работу судейства. Арбитры сделали все, что мы от них просили, и держали линию»

Теги судьи КХЛ Кубок Гагарина Алексей Анисимов судья ТАСС Хоккей

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил судейство в плей-офф.

В финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 4-0.

«Очень хорошо оценю работу судейства, арбитры сделали все, что мы от них просили, и держали линию.

В плане методической работы, уровня удалений, сейчас, когда уже сезон закончился, отмечу, что это была достойная работа.

Сложные моменты в работе судей были, очень многие вещи были с точки зрения психологии, ведения игры, особенно в решающие моменты», – сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Анисимов отметил, что не планирует покидать должность.

«Я никуда не собираюсь, это моя любимая работа, я работаю в режиме 24 на 7. Работал, работаю и буду работать», – добавил Анисимов.

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3 комментария
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-500000р. этому господину!
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Нормально отсудили не было прям таких косяков что бы на серию повлияли , только некоторые господа из северной столицы которые возомнили из себя что хорошо разбираются в хоккее считают что одно удаление серебрякова повлияло на ход серии у них там до сих пор полыхает,вот только счет в серии 4:1 Авто вынес их в одну калитку , и лучше бы искали проблемы в себе и своей работе провели анализ а не обвинять всех подряд вокруг ,пример им металлург клуб профессиональный во всех планах ,выиграли конференцию , тихо молча дошли до финала и выиграли спокойно без всякого нытья и обвинений , Браво Металлург 👏👏👏вот у кого стоит поучится всему нашему хоккею , там и молодежь и тренер все отлично , и не было никакого обхода потолка зарплат и не давали паспорта канадцам как некоторые обходили лимит и все равно не помогло им это.
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Только в Питере от этих слов грустит мальчик по имени Рома. Который уверен, что его засудили
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