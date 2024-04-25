Главный арбитр КХЛ о плей-офф: «Очень хорошо оценю работу судейства. Арбитры сделали все, что мы от них просили, и держали линию»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил судейство в плей-офф.

В финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 4-0.

«Очень хорошо оценю работу судейства, арбитры сделали все, что мы от них просили, и держали линию.

В плане методической работы, уровня удалений, сейчас, когда уже сезон закончился, отмечу, что это была достойная работа.

Сложные моменты в работе судей были, очень многие вещи были с точки зрения психологии, ведения игры, особенно в решающие моменты», – сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Анисимов отметил, что не планирует покидать должность.

«Я никуда не собираюсь, это моя любимая работа, я работаю в режиме 24 на 7. Работал, работаю и буду работать», – добавил Анисимов.