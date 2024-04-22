Александр Пашков: «Локомотив» должен был выиграть второй матч у «Металлурга», если бы не вмешательство судей в результат»

Теги Металлург Мг Локомотив судьи КХЛ Кубок Гагарина Александр Пашков Чемпионат.com Хоккей

Александр Пашков высказался о поражении «Локомотива» во 2-й игре финала плей-офф.

Ярославская команда уступила «Металлургу» со счетом 0:1 (0-2). За секунду до конца основного времени матча «Локомотив» сравнял счет, но гол был отменен после видеопросмотра из-за паса рукой.

«По результату многие ждали, что преимущество будет у «Локомотива», команда выглядела посолиднее и посильнее.

Но обстоятельства сложились так, что все повернулось в другую сторону. Наверное, сказался тот факт, что «Металлург» был в тонусе, а «Локомотив» долго отдыхал.

В первой игре «Магнитка» была посильнее, воспользовалась психологической разобранностью соперника и реализовала преимущество.

Второй матч «Локомотив» должен был выиграть, если бы не вмешательство судей в результат», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хмм, странное умозаключение. Вроде судьи действовали в рамках правил и регламента. Ну уж если на то пошло, то у Магнитки тоже отменили шайбу (еще более спорную, ну ок, отменили-отменили). А по игре…Локомотив смотрелся лучше себя самого образца 1 матча, но точно не лучше Магнитки.
+16
0
+16
Нытики
+10
-3
+7
Как и в 1 сезоне Кахаэль Локомотив хочет выиграть что то приличное не забивая голов. Все мерещатся шайбы-призраки. Хоккей все таки это про голы, а не мучения. Период прошел солидный, выводы не сделаны. Только голы снимают все вопросы
+8
-1
+7
Хватит перемывать судейства в первых 2-х матчах…надо выходить и выгрызать 2домашние игры,забивайте 4-5-6 и тд и вопросов к судьям не будет,а с одной шайбой в финале за первых 2 матча это просто напросто ни о чем
+7
-1
+6
Очередной сказочный. Надо было чтобы судьи не заметили нарушения правил, засчитали гол и вот тогда Локо бы обязательно выиграл. Беда только, что хоккеисты магнитки заметили это нарушение и понимали, что гол отменят, поэтому и запрос взяли. А Локо каким образом собирался побеждать, если после пропущенной шайбы, впрочем как и до неё, стоял вчетвером на своей синей линии до шестидесятой минуты? Эксперд, блин.
+4
0
+4
Пас рукой был сто 100 % процентов это необсуждается судьи этот момент проваронили , разин запросил запрос потомучто сто процентов был уверен , в команде есть человек который занемается просмотром маментов.
+4
0
+4
Пока по игре Магнитка лучше,всё логично что будет дальше скоро узнаем.
+3
0
+3
Только ленивый ещё не критиковал судей. Все ветераны на перебой интервью дают.
+2
0
+2
Даже если забили, откуда такая самоуверенность - это была бы ничья. Должны были выигрывать, с чего бы это? Вы батенька Ванга?
+3
-1
+2
ну конечно должен был, за 59:58 целых ноль голов забил, пока шайбу руками со льда не начали хватать, а так должно был выиграть. это по заказу ротена идет давления на судейство что бы протолкнуть комитет который будет строить судей, на который будет иметь прямое влияние кучерявый.
+2
0
+2
Надо вот таких горе экспертов штрафовать тогда и призадумались бы прежде чем накидывать.
+1
0
+1
Что за чушь очередная
+1
0
+1
Чушь
+1
0
+1
Да хватит про судейство говорить,в свою игру надо играть и всё будет норм.
+1
0
+1
Надо вообще без судей играть.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий