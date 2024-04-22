Александр Пашков: «Локомотив» должен был выиграть второй матч у «Металлурга», если бы не вмешательство судей в результат»

Александр Пашков высказался о поражении «Локомотива» во 2-й игре финала плей-офф.

Ярославская команда уступила «Металлургу» со счетом 0:1 (0-2). За секунду до конца основного времени матча «Локомотив» сравнял счет, но гол был отменен после видеопросмотра из-за паса рукой.

«По результату многие ждали, что преимущество будет у «Локомотива», команда выглядела посолиднее и посильнее.

Но обстоятельства сложились так, что все повернулось в другую сторону. Наверное, сказался тот факт, что «Металлург» был в тонусе, а «Локомотив» долго отдыхал.

В первой игре «Магнитка» была посильнее, воспользовалась психологической разобранностью соперника и реализовала преимущество.

Второй матч «Локомотив» должен был выиграть, если бы не вмешательство судей в результат», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.