Александр Пашков: «Локомотив» стоит перед обрывом. Третий матч может лишить ярославцев надежд. Многое будет зависеть от судей»
Александр Пашков поделился ожиданиями от 3-го матча серии финала Кубка Гагарина.
«Металлург» ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 2-0.
«Третий матч очень важен, «Локомотив» стоит перед обрывом. Третья встреча может лишить ярославцев надежд, ведь, как часто бывает, 0-3 в серии из семи игр кончается проигрышем.
Сегодня нас ждет ожесточенное сражение, посмотрим. Многое будет зависеть от судей», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.