Александр Пашков: «Локомотив» стоит перед обрывом. Третий матч может лишить ярославцев надежд. Многое будет зависеть от судей»

Теги Металлург Мг Локомотив судьи КХЛ Кубок Гагарина Александр Пашков Чемпионат.com Хоккей

Александр Пашков поделился ожиданиями от 3-го матча серии финала Кубка Гагарина.

«Металлург» ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 2-0.

«Третий матч очень важен, «Локомотив» стоит перед обрывом. Третья встреча может лишить ярославцев надежд, ведь, как часто бывает, 0-3 в серии из семи игр кончается проигрышем.

Сегодня нас ждет ожесточенное сражение, посмотрим. Многое будет зависеть от судей», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

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3 комментария
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ну чтож, самый неожиданный плофф в 2023/2024 сезоне.
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Анисимов вам в помощь.
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Я вообще не понимаю при чем здесь судьи, играй, выигрывай вам где судьи мешают один идиот проиграл серию, списал всё на травмы и судейство, ещё реформу какую-то замутил, подговорил, Сочи, Куньлунь, сейчас опять, 3 игра и уже напрягают Скушники.
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