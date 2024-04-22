Александр Пашков: «Локомотив» стоит перед обрывом. Третий матч может лишить ярославцев надежд. Многое будет зависеть от судей»

Александр Пашков поделился ожиданиями от 3-го матча серии финала Кубка Гагарина.

« » ведет в серии с « » со счетом 2-0.

«Третий матч очень важен, «Локомотив» стоит перед обрывом. Третья встреча может лишить ярославцев надежд, ведь, как часто бывает, 0-3 в серии из семи игр кончается проигрышем.

Сегодня нас ждет ожесточенное сражение, посмотрим. Многое будет зависеть от судей», – сказал олимпийский чемпион .