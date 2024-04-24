Судьи проверили гол «Металлурга» «Локомотиву» по запросу Никитина и решили, что помехи вратарю не было. «Магнитка» сравняла счет – 1:1

Теги Металлург Мг Локомотив судьи Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Денис Зернов Даниил Исаев Хоккей

Игорь Никитин неудачно воспользовался тренерским запросом на пересмотр гола.

На последней минуте второго периода 4-го матча финала Кубка Гагарина форвард «Металлурга» Денис Зернов забил «Локомотиву», воспользовавшись рикошетом у ворот Даниила Исаева.

Главный тренер команды из Ярославля взял запрос в связи с предполагаемой помехой вратарю. По итогам проверки было установлено, что гол забит по правилам.

«Локомотив» получил две минуты штрафа за задержку игры.

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