Гребенкин о финале КХЛ: «Не скажу, что игра слишком закрытая. Cверхавтобусов каких-то нет. Скоростной напряженный хоккей, болельщикам приятно»

Теги Металлург Мг Локомотив болельщики КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин не считает, что в финале Кубка Гагарина идет игра от обороны.

«Металлург» дважды обыграл «Локомотив» в финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (2:1, 1:0).

– Расскажите о ходе финала. Маловато голов.

– Все понимают, что это плей-офф, финал. Лишних слов добавлять не надо. Но я не скажу, что игра слишком закрытая. Думаю, это все равно очень скоростной напряженный хоккей. Болельщикам такое приятно видеть. Нет каких-то сверхавтобусов. Обеим командам играть в такой серии приятно. Хорошо, что мы побеждаем.

– Роль челленджей в этом матче была важна.

– Если вы о концовке, то я сразу не понял, что произошло. Но потом нам ребята сверху подсказали, что там был пас рукой у игрока «Локомотива». Все понимали, что не должны такую шайбу засчитывать. Но всякое бывает.

Так или иначе, у нас есть вера в команду и в коллектив. Если бы гол «Локомотива» засчитали, то мы забили бы в овертайме, – сказал форвард магнитогорцев. 

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Cверхавтобус = лондонский двухэтажный?
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