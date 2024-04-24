Гребенкин переходит в НХЛ. Форвард «Металлурга» может сыграть за «Торонто» в плей-офф («СЭ»)

Теги Металлург Мг возможные переходы Торонто НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин покидает КХЛ.

По данным «Спорт-Экспресса», нападающий «Металлурга» продолжит карьеру в НХЛ.

Вероятно, он сможет сыграть за «Торонто», выбравший его на драфте 2022 года под общим 135-м номером клубом, уже в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, если канадский клуб выйдет во второй раунд.

20-летний нападающий сегодня стал победителем Кубка Гагарина. В плей-офф он провел 23 матча и набрал 6 (3+3) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев
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Поехал помогать фарм-клубу :)
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Человек час назад кубок выиграл… вот событий навалило
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Жаль информацию такую читать
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Прикольно было бы выиграть кубок Гагарина и Стэнли в один сезон, звучит как утопия, но достижение было бы на века. Но вероятность, что тренер Торонто в принципе рискнет и поставит новичка сразу в плей-офф близка к нулю.
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Гребенкин- 20 , Набоков -21, Юров- 20 лет. Школа Магнитки- супер топище!!!
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Они еще с раздевалки не вышли, от СЭ уже желтуха попёрла
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Ответ Гаврило Принцип
Поехал помогать фарм-клубу :)
На тренировке с Мэтьюзом покатается)
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Нихрена себе! Ещё бы и кубок Стэнли выиграть!
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Это слишком оптимистично, Не сыграет он в плей-офф
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При всём уважении к Никите -рано! Ещё бы пару сезонов в КХЛ,чтобы окончательно стать топ-игроком,а так только в АХЛ, к сожалению
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Ответ kvint(ksk)
Гребенкин- 20 , Набоков -21, Юров- 20 лет. Школа Магнитки- супер топище!!!
Канецров 19 лет, ещё на подходе Сиряцкий 17 лет, Козлов 18 лет, Смолин 20 лет
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Ответ Иван Буренков
При всём уважении к Никите -рано! Ещё бы пару сезонов в КХЛ,чтобы окончательно стать топ-игроком,а так только в АХЛ, к сожалению
Как раз надо, пока у Торонто пять игроков пол платёжки съедают, можно пытаться заиграть
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Ответ Дима Миронов
На тренировке с Мэтьюзом покатается)
Селфи сделает, автограф возьмёт
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Ответ Фёдор Кузнецов
Канецров 19 лет, ещё на подходе Сиряцкий 17 лет, Козлов 18 лет, Смолин 20 лет
канцеров лучший же был, или нет?)в плей-офф точно он)
19!
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Если бы на празднование не оставался, мог постараться успеть на игру с Бостоном
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Юров и Канцеров больше НХЛ подходят прямо сейчас. Никитосу еще хотя бы сезон точно не помешает прокачаться у Разина. Сыроват парень для того уровня конкуренции.
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Гагарина есть хочется в НХЛ почему бы и нет.Получится-отлично,домой всегда можно вернуться.
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Удачи парню, и остаться подольше в НХЛ!
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Ничего! Мы же талантливого легионера привезем! Зачем он нам?
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