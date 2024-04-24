Гребенкин переходит в НХЛ. Форвард «Металлурга» может сыграть за «Торонто» в плей-офф («СЭ»)

Никита Гребенкин покидает КХЛ.

По данным «Спорт-Экспресса», нападающий «Металлурга» продолжит карьеру в НХЛ.

Вероятно, он сможет сыграть за «Торонто», выбравший его на драфте 2022 года под общим 135-м номером клубом, уже в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, если канадский клуб выйдет во второй раунд.

20-летний нападающий сегодня стал победителем Кубка Гагарина. В плей-офф он провел 23 матча и набрал 6 (3+3) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.