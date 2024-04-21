Гребенкин о музыке перед матчами: «Отрываюсь по ретро-песням. Советские хиты, могу послушать Лепса: «Рюмка водки на столе»

Никита Гребенкин рассказал, какая музыка помогает ему настраиваться на матчи.

В субботу «Металлург» выиграл второй матч финала плей-офф Кубка Гагарина против «Локомотива» со счетом 1:0.

– На улице было +27, а вы на матч пришли в теплой шапке. Почему?

– А не знаю. У меня что-то шапка завалялась, давно не надевал. Решил примодниться — очочки и шапочка. Никакого суеверия тут нет. Я просто решил себе и пацанам придать позитива. Ребята, кто пораньше приходит, оценили.

– А что у вас играло в наушниках, когда шли на матч?

– Я для настроя не слушаю какой-то рок. Любую музыку слушаю. Вот сейчас отрываюсь по ретро-песням. Советские хиты, могу послушать Лепса: «Рюмка водки на столе», – сказал форвард «Металлурга».