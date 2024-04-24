У команд с Востока и Запада по 7 побед в Кубке Гагарина. «Ак Барс» взял еще один титул до разделения КХЛ на конференции

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Команды с Востока и Запада одинаковое число раз выигрывали Кубок Гагарина.

«Металлург» принес Восточной конференции 7-ю победу, всухую выиграв серию с «Локомотивом» (4-0) в финале.

Всего клуб из Магнитогорска завоевывал трофей трижды. Также побеждали такие представители Востока, как «Авангард» (2021), «Ак Барс» (2010, 2018) и «Салават Юлаев» (2011).

Среди команд Запада победы есть у ЦСКА (2019, 2022, 2023), СКА (2015, 2017) и «Динамо» (2012, 2013).

В первом сезоне КХЛ (2008/09) победу в плей-офф одержал «Ак Барс», но разделения на конференции на тот момент еще не было. Оно появилось со следующего сезона.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Значит 8-7 в пользу Востока.
+9
0
+9
А так, 4-2 по сериям и 19-11 по матчам в этом ПО за Востоком. И то почти всё западное за счёт Локомотива.
+3
0
+3
что за хрень? АК Барс ещё в 2009 был чемпионом. Восток впереди Запада на 1 кубок
+3
-1
+2
Вовченко: "Мы едем в Ярославль за кубком".
A few moments later...
Вовченко забивает золотой гол в Ярославле.

Жизнь - лучший драматург (с)
+2
0
+2
Так считали первую победу Ак Барса ничейной?)
+1
0
+1
Ответ IMPERATOR SPORTS
Вовченко: "Мы едем в Ярославль за кубком". A few moments later... Вовченко забивает золотой гол в Ярославле. Жизнь - лучший драматург (с)
Ждём особое мнение ярославской болельщицы Импресс насчёт наглых заявлений Вовченко
+1
0
+1
Магнитка тащит этих бедолаг всех
+1
-1
0
Если не отменят перекрестный плей офф, шансы выиграть западным убавятся.
0
0
0
Металлург-золото, Автомобилист-серебро, Локо-бронза! Как-то так!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий