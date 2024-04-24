У команд с Востока и Запада по 7 побед в Кубке Гагарина. «Ак Барс» взял еще один титул до разделения КХЛ на конференции

Команды с Востока и Запада одинаковое число раз выигрывали Кубок Гагарина.

« » принес Восточной конференции 7-ю победу, всухую выиграв серию с «Локомотивом» (4-0) в финале.

Всего клуб из Магнитогорска завоевывал трофей трижды. Также побеждали такие представители Востока, как « » (2021), «Ак Барс» (2010, 2018) и « » (2011).

Среди команд Запада победы есть у (2019, 2022, 2023), СКА (2015, 2017) и «Динамо» (2012, 2013).

В первом сезоне (2008/09) победу в плей-офф одержал «Ак Барс», но разделения на конференции на тот момент еще не было. Оно появилось со следующего сезона.