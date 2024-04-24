У команд с Востока и Запада по 7 побед в Кубке Гагарина. «Ак Барс» взял еще один титул до разделения КХЛ на конференции
Команды с Востока и Запада одинаковое число раз выигрывали Кубок Гагарина.
«Металлург» принес Восточной конференции 7-ю победу, всухую выиграв серию с «Локомотивом» (4-0) в финале.
Всего клуб из Магнитогорска завоевывал трофей трижды. Также побеждали такие представители Востока, как «Авангард» (2021), «Ак Барс» (2010, 2018) и «Салават Юлаев» (2011).
Среди команд Запада победы есть у ЦСКА (2019, 2022, 2023), СКА (2015, 2017) и «Динамо» (2012, 2013).
В первом сезоне КХЛ (2008/09) победу в плей-офф одержал «Ак Барс», но разделения на конференции на тот момент еще не было. Оно появилось со следующего сезона.
A few moments later...
Вовченко забивает золотой гол в Ярославле.
Жизнь - лучший драматург (с)