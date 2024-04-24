«Металлург» выиграл 4-0 финальную серию – как ЦСКА в 2019-м. Тогда Никитин взял Кубок Гагарина, сегодня – проиграл с «Локо»

«Металлург» повторил достижение ЦСКА, выиграв финальную серию со счетом 4-0.

« » стал победителем Кубка Гагарина, обыграв « » (2:1) в четвертом матче финала.

Это второй случай в истории , когда финальная серия завершилась со счетом 4:0. Первый был в 2019 году – тогда ЦСКА разгромил « ».

Тренер принимал участие в обоих противостояниях. 5 лет назад он привел армейцев к титулу, а в этом уступил с ярославцами.