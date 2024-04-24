«Металлург» выиграл 4-0 финальную серию – как ЦСКА в 2019-м. Тогда Никитин взял Кубок Гагарина, сегодня – проиграл с «Локо»
«Металлург» повторил достижение ЦСКА, выиграв финальную серию со счетом 4-0.
«Металлург» стал победителем Кубка Гагарина, обыграв «Локомотив» (2:1) в четвертом матче финала.
Это второй случай в истории КХЛ, когда финальная серия завершилась со счетом 4:0. Первый был в 2019 году – тогда ЦСКА разгромил «Авангард».
Тренер Игорь Никитин принимал участие в обоих противостояниях. 5 лет назад он привел армейцев к титулу, а в этом уступил с ярославцами.