«Металлург» выиграл 4-0 финальную серию – как ЦСКА в 2019-м. Тогда Никитин взял Кубок Гагарина, сегодня – проиграл с «Локо»

Теги Авангард Металлург Мг ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ рекорды Кубок Гагарина Хоккей

«Металлург» повторил достижение ЦСКА, выиграв финальную серию со счетом 4-0.

«Металлург» стал победителем Кубка Гагарина, обыграв «Локомотив» (2:1) в четвертом матче финала. 

Это второй случай в истории КХЛ, когда финальная серия завершилась со счетом 4:0. Первый был в 2019 году – тогда ЦСКА разгромил «Авангард».

Тренер Игорь Никитин принимал участие в обоих противостояниях. 5 лет назад он привел армейцев к титулу, а в этом уступил с ярославцами.

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12 комментариев
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Браво красиво,многие отдавали победу локомотиву,красавцы Магнитогорск мои поздравления из Греции!
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Поздравление Магнитке,великая команда!
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браво красавцы
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Надо полагать Игорь Никитин в 2019-м никак не предполагал, что руководимая им команда через несколько лет отольется в финале 0:4 и он окажется в зеркальной ситуации. Ни на что не намекаю))))
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Ответ trouble_shooter
Все игры с разницей в одну шайбу.
Характер Металлурга.
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Ничего не понял но очень интересно.
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Магнитогорск еще 2 года назад должен был брать кубок. Но молодцы: не тогда, так сейчас. Заслужили.
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Крайне неожиданный результат финала. Магнитка хоть и прекрасна, но ведь большинство ждало легкой победы в Локо. По всей видимости, так уже и игроки Локо сочли. Ничем иным их преображение по сравнению с серией с Трактором не объяснить.
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Все игры с разницей в одну шайбу.
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Позор КХЛ тв!!! Речь Разина всю забрили
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Писали что у Металлурга плохое большинство. Но 2матча в финале выиграли, забивая победные шайбы в большинстве.
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