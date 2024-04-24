«Металлург» стал чемпионом России в 6-й раз и повторил рекорд «Динамо»

«Металлург» повторил рекорд «Динамо» по числу побед в чемпионате России.

Команда Андрея Разина всухую выиграла серию у «Локомотива» (4-0) в финале Кубка Гагарина.

Теперь на счету клуба из Магнитогорска 6 титулов чемпиона России (1998/99, 2000/01, 2006/07, 2013/14, 2015/16 и 2023/24) – он сравнялся с « ». Большего числа побед нет ни у одной команды.

Следует отметить, что учитываются титулы, завоеванные в рамках , Суперлиги и Межнациональной хоккейной лиги.