«Металлург» стал чемпионом России в 6-й раз и повторил рекорд «Динамо»
«Металлург» повторил рекорд «Динамо» по числу побед в чемпионате России.
Команда Андрея Разина всухую выиграла серию у «Локомотива» (4-0) в финале Кубка Гагарина.
Теперь на счету клуба из Магнитогорска 6 титулов чемпиона России (1998/99, 2000/01, 2006/07, 2013/14, 2015/16 и 2023/24) – он сравнялся с «Динамо». Большего числа побед нет ни у одной команды.
Следует отметить, что учитываются титулы, завоеванные в рамках КХЛ, Суперлиги и Межнациональной хоккейной лиги.
Тараном протаранил ты финал!!!
Канарейкин
Кинэн
Воробьёв
Разин
Значит по логике следующий кубок для Магнитки возьмёт помощник какого-то главного, может Мозякин? :)
МЕТАЛЛУРГ ЧЕМПИОН🏆🏆🏆
КРАСАВЦЫ!!! МОЩЬ!!! СИЛА!!!
РАЗИН - ЗВЕРЮГА 💪💪💪
Зачем дробить историю отечественного хоккея?