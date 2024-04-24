«Металлург» стал чемпионом России в 6-й раз и повторил рекорд «Динамо»

Теги Металлург Мг КХЛ рекорды Кубок Гагарина Андрей Разин Динамо Хоккей

«Металлург» повторил рекорд «Динамо» по числу побед в чемпионате России.

Команда Андрея Разина всухую выиграла серию у «Локомотива» (4-0) в финале Кубка Гагарина.

Теперь на счету клуба из Магнитогорска 6 титулов чемпиона России (1998/99, 2000/01, 2006/07, 2013/14, 2015/16 и 2023/24) – он сравнялся с «Динамо». Большего числа побед нет ни у одной команды.

Следует отметить, что учитываются титулы, завоеванные в рамках КХЛ, Суперлиги и Межнациональной хоккейной лиги.

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22 комментария
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Металлург красавцы!!!! Разин!!!! Набоков и вся команда!!!!!
+11
0
+11
Ответ ББ
Какие-то страные подсчёты! Либо считать чемпионства вообще за историю отечественного хоккея, либо за историю лиги, в которой они играют
Что странного? Считают чемпионства России без учета СССР
+11
-1
+10
Тараном ты прошел по всем в плей-оффе!
Тараном протаранил ты финал!!!
+6
0
+6
Ответ Stepan Moris
Металлург красавцы!!!! Разин!!!! Набоков и вся команда!!!!!
Мы чемпионы! С победой!
+5
-1
+4
Какие-то страные подсчёты! Либо считать чемпионства вообще за историю отечественного хоккея, либо за историю лиги, в которой они играют
+4
-1
+3
Красавцы!
+3
0
+3
С детства за ММг! Всех болельщиков с победой.
+3
0
+3
Ответ Xell
Мы чемпионы! С победой!
С победой!!!!!!!!!!!
+3
0
+3
Белоусов
Канарейкин
Кинэн
Воробьёв
Разин

Значит по логике следующий кубок для Магнитки возьмёт помощник какого-то главного, может Мозякин? :)
+3
-1
+2
МОИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!🎉
МЕТАЛЛУРГ ЧЕМПИОН🏆🏆🏆
КРАСАВЦЫ!!! МОЩЬ!!! СИЛА!!!
РАЗИН - ЗВЕРЮГА 💪💪💪
+2
0
+2
Динамо ещё чемпион СССР 5 раз. Так что чемпионы страны они 11-кратные. Металлург стал единолично 3-м, обойдя Ак Барс (5 раз). Наивысший результат у ЦСКА - 37 чемпионств.
Зачем дробить историю отечественного хоккея?
+3
-1
+2
Ответ Хаскерс
И это правильно, потому что в чемпионате СССР частенько побеждали нероссийские клубы. Ну например этот, ну. Забыл.
В чемпионате СССР кроме столичных ни у кого шансов не было, на этот чемпионат нет смысла смотреть
+2
-1
+1
Ответ Stepan Moris
Металлург красавцы!!!! Разин!!!! Набоков и вся команда!!!!!
Поздравления, Степан! Желаю 4 ый!)
+1
0
+1
С победой и кубком нас друзья, это круто.
0
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Ответ MMGPetr
С победой и кубком нас друзья, это круто.
С победой! Поздравления сердечно!)
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Ответ крок 58
Поздравления, Степан! Желаю 4 ый!)
Лучше б с вами финал сыграли)
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Металлург получил свою награду за то, что не слили регулярку
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Рекорд Динамо) Ну что Динамо повтори ка наш рекорд в финале 4—0.
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Подсчёты из разряда "не важно как проголосовали - важно как подсчитали"
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Ну да сравним 2чемпионства в МХЛ Динамо и титулы в КГ)
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Прям бедный клуб играет одними ноунеймами🤣🤣🤣
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