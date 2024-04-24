«Металлург» в 3-й раз выиграл Кубок Гагарина и догнал ЦСКА и «Ак Барс». Больше нет ни у кого

Теги Ак Барс Металлург Мг ЦСКА Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Никто не выигрывал Кубок Гагарина больше раз, чем «Металлург».

Команда Андрея Разина всухую выиграла серию с «Локомотивом» в финале турнира – 4-0.

Теперь на счету клуба из Магнитогорска три победы в Кубке Гагарина. По этому показателю он догнал «Ак Барс» и ЦСКА и делит с ними первое место в истории.

Ранее «Металлург» становился обладателем трофея в 2014 и 2016 годах.

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54 комментария
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Это самое ужасное освещение плей-офф, которое я помню! Спортс, ну вы вообще в себе? Интереснейшие серии, великолепные достижения, а вы постите интервью Ротенберга, выкатываете заявку России 25, которая никому не нужна, 100 нарезок интервью Глушакова, 500 нарезок интервью Мостового об Абаскале, но Кубку Гагарина уделили времени, как будто о пляжном футболе в январе говорим! Огромный вам минус!

Металлург с великой победой! Весь Магнитогорск с праздником хоккея! Заслужили! Разин- капитальный красавчик! Локомотиву не вешать нос, в новом сезоне, наконец-то, научиться верить в себя! И поменять руководство клуба!!! А sports.ru перестать уже молиться на Рому из Питера, а уделять каждому клубу достойное внимание!
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Это было мощно! В сухую! 4:0
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Смотрел когда 4 матч Трактор-Локомотив и подумал, может локомотиву не стоит выигрывать серию 4:0.

Когда в первом матче серии Трактор-Локомотив Шалунов Травмировал Фукале и потом Трактор проиграл и все орали что типо из-за одно игрока (без Фукали) трактор проиграл.

В первой игре Магнитки и Локомотива, Шалунов получил травму. И что? Из-за одного игрока прям проиграли?

Интересно конечно, те кто выигрывал серию 4:0, потом проигрывал так же в серии.
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Металлург-чемпион! 🏆
Весь Магнитогорск с победой!
Это было классно!
Самое крутое, что Магнитка это сделала всухую, поквитавшись сполна за своих челябинских земляков…
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Металлург невероятен, команда без суперзвезд, с кучей молодёжи и игроками Северстали взяла кубок со счётом 4-0 в финале
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Фанаты Локомотива, которые обсуждали кого дернут в финале, вы где?
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Поздравляю игроков магнитки, действительно, заслуженная победа. Но сколько отребья болеет за этот клуб с ума сойти. Там в челябинской области, видимо, все очень плохо с достоинством и воспитанием
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Магнитогорских заклятых друзей с победой! Как бы не болел за Локомотив, но это было красиво и абсолютно заслуженно! Разин - гений! :)
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Ответ Vladimir Vladimirovich
Смотрел когда 4 матч Трактор-Локомотив и подумал, может локомотиву не стоит выигрывать серию 4:0. Когда в первом матче серии Трактор-Локомотив Шалунов Травмировал Фукале и потом Трактор проиграл и все орали что типо из-за одно игрока (без Фукали) трактор проиграл. В первой игре Магнитки и Локомотива, Шалунов получил травму. И что? Из-за одного игрока прям проиграли? Интересно конечно, те кто выигрывал серию 4:0, потом проигрывал так же в серии.
Шалунову ответка, далее все совпадения случайны, Металлург играл намного лучше, а Трактор не играл хуже
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Думаю Металлург и Трактору должен сказать спасибо, за то, что они остановили Динамо.
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Ой у нас в кхл/суперлиге одни и те же победители за десятилетия - Ммг, Акбарс, Динамо,Ава, Локо, СКА ,ЦСКА,СЮ. Кто еще чашки брал?))
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с 2014 года в финале от востока играли только 3 команды ммг,ак-барс, авангард.
С запада с 2015 по 2023 играли только 2 команды, СКА и ЦСКА.
Не какой интриги.
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Поздравляю Разина, столько лет у руля Северстали и сразу же кубок при Металлурге. Поздравляю болел. Самый грозный соперник пожалуй был Амур, кто знает как прошли бы игры дальше, победи Тигры. Еще раз поздравляю.
Фанат КуньЛуня (да, такие есть, и нет, не живу в Мытищах) С детства приучили болеть и поддерживать самых слабых.
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Какова красота )) Металлург чемпион!!!
Всех болельщиков с победой!
Фанатам Локо не растраиваться, все будет
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Ну как Запад помог вам пароз?
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Ответ Stepan Moris
Привет любителям Воробьева
Он выполнит миссию в ЦСКА и через несколько сезонов вернётся, но не надолго.
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Привет любителям Воробьева
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в этом плей-офф чо то много 4-0 было хахахаах. поздравляю магниты !
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Разин красава!!! Металлург с победой!
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Магнитку с очередным кубком. В плей-офф они классно играли, и серия с Авто была шикарной. По финалу же, тут уж как повезёт. Я прям и не могу сходу сказать, кто достоин победы. Череда мини-ошибок и закрытый хоккей и кубок при 4-0. Везло бы Локомотиву, взял бы и он кубок. Короче, Магнитка - топ, Никитин продолжает проигрывать финалы (хотя было дело, и он выиграл кубок против Авангард). Разин красавчик, каждый год открывает для лиги имена.
з.ы Подозреваю, что выиграй серию Авто против ММГ, могло быть тоже самое в финале. Авто в плей-офф был как медоед, которому без разницы с кем и против кого играть)
з.ы.ы Чтобы Локомотиву взять кубок, надо, точнее необходим элитный центр для первого звена (где найти такого найти, кроме как шерстить АХЛ). Иванов отличный центр, но не для 1-го звена.
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С победой, Магнитка! Разин отличную банду сколотил, любо-дорого было за игрой этой команды наблюдать
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Разин молодец, давно уже писал, что в СЮ он нужен был, а не Козлов....и я был прав. Поздравление Магнитке.)))
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Молодцы!!! 👏 Поздравляю 🥳
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"Лёву" грохнули в 2014 году знатно и круто в равной борьбе. Остальные две победы достигнуты уже тогда, когда Лига ощутимо пахла конским навозом.
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Ураааааааааааааа
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Ребят, я всё понимаю, но история российского хоккея - продолжение советского хоккея. Разве нельзя написать сколько у команды титулов? Или титулы завоёванные до Гагарина - несчитовы, а чемпионы - нелигитимны? Поражаюсь такой безграмотности редакции.
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Ротенберг тихо плачет в углу ...
Опять евреям не хватило денег !
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Молодцы, поздравляю.
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Походу времена ХК МВД вернулись, а всего то надо было выгнать злую ВАДУ!
Допинг никто не будет искать, хотя все все понимают, потому что запад смеяться будет на пивной лигой😬
Смотреть это убожество тоже желания нет никакого...набрали рандомных бегунков, накачали фармой и типа молодцы🤦🏻‍♂️🤡😬
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Щас Ротен испугается - и отменит перекрёстный плов.
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