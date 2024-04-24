«Металлург» в 3-й раз выиграл Кубок Гагарина и догнал ЦСКА и «Ак Барс». Больше нет ни у кого

Никто не выигрывал Кубок Гагарина больше раз, чем «Металлург».

Команда Андрея Разина всухую выиграла серию с « » в финале турнира – 4-0.

Теперь на счету клуба из Магнитогорска три победы в Кубке Гагарина. По этому показателю он догнал « » и и делит с ними первое место в истории.

Ранее « » становился обладателем трофея в 2014 и 2016 годах.