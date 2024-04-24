«Металлург» в 3-й раз выиграл Кубок Гагарина и догнал ЦСКА и «Ак Барс». Больше нет ни у кого
Никто не выигрывал Кубок Гагарина больше раз, чем «Металлург».
Команда Андрея Разина всухую выиграла серию с «Локомотивом» в финале турнира – 4-0.
Теперь на счету клуба из Магнитогорска три победы в Кубке Гагарина. По этому показателю он догнал «Ак Барс» и ЦСКА и делит с ними первое место в истории.
Ранее «Металлург» становился обладателем трофея в 2014 и 2016 годах.
Металлург с великой победой! Весь Магнитогорск с праздником хоккея! Заслужили! Разин- капитальный красавчик! Локомотиву не вешать нос, в новом сезоне, наконец-то, научиться верить в себя! И поменять руководство клуба!!! А sports.ru перестать уже молиться на Рому из Питера, а уделять каждому клубу достойное внимание!
Когда в первом матче серии Трактор-Локомотив Шалунов Травмировал Фукале и потом Трактор проиграл и все орали что типо из-за одно игрока (без Фукали) трактор проиграл.
В первой игре Магнитки и Локомотива, Шалунов получил травму. И что? Из-за одного игрока прям проиграли?
Интересно конечно, те кто выигрывал серию 4:0, потом проигрывал так же в серии.
Весь Магнитогорск с победой!
Это было классно!
Самое крутое, что Магнитка это сделала всухую, поквитавшись сполна за своих челябинских земляков…
С запада с 2015 по 2023 играли только 2 команды, СКА и ЦСКА.
Не какой интриги.
Фанат КуньЛуня (да, такие есть, и нет, не живу в Мытищах) С детства приучили болеть и поддерживать самых слабых.
Всех болельщиков с победой!
Фанатам Локо не растраиваться, все будет
з.ы Подозреваю, что выиграй серию Авто против ММГ, могло быть тоже самое в финале. Авто в плей-офф был как медоед, которому без разницы с кем и против кого играть)
з.ы.ы Чтобы Локомотиву взять кубок, надо, точнее необходим элитный центр для первого звена (где найти такого найти, кроме как шерстить АХЛ). Иванов отличный центр, но не для 1-го звена.
Опять евреям не хватило денег !
Допинг никто не будет искать, хотя все все понимают, потому что запад смеяться будет на пивной лигой😬
Смотреть это убожество тоже желания нет никакого...набрали рандомных бегунков, накачали фармой и типа молодцы🤦🏻♂️🤡😬