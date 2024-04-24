Никитин проиграл 3 из 4 финалов Кубка Гагарина. До «Локомотива» он тренировал ЦСКА

Игорь Никитин как главный тренер выиграл только 1 из 4 финалов Кубка Гагарина.

В этом году « » под его руководством всухую проиграл серию « » (0-4).

С 2017 по 2021 год возглавлял . С армейцами он проиграл финалы в 2018-м и 2021-м. Единственная победа – в 2019 году.