Никитин проиграл 3 из 4 финалов Кубка Гагарина. До «Локомотива» он тренировал ЦСКА
Игорь Никитин как главный тренер выиграл только 1 из 4 финалов Кубка Гагарина.
В этом году «Локомотив» под его руководством всухую проиграл серию «Металлургу» (0-4).
С 2017 по 2021 год Никитин возглавлял ЦСКА. С армейцами он проиграл финалы в 2018-м и 2021-м. Единственная победа – в 2019 году.
Но почему после стольких лет он так и не поставил игру в атаку в Локо?..
В ЦСКА это было хотя бы в регулярке, а тут прям сплошной откат.
Это сегодня Разин и Магнитка купаются в шампанском (как и Никитин с ЦСКА в 2019). Хоккей, как и жизнь, штука изменчивая, Игорь не даст соврать.