Никитин проиграл 3 из 4 финалов Кубка Гагарина. До «Локомотива» он тренировал ЦСКА

Теги Металлург Мг ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Игорь Никитин как главный тренер выиграл только 1 из 4 финалов Кубка Гагарина.

В этом году «Локомотив» под его руководством всухую проиграл серию «Металлургу» (0-4).

С 2017 по 2021 год Никитин возглавлял ЦСКА. С армейцами он проиграл финалы в 2018-м и 2021-м. Единственная победа – в 2019 году.

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17 комментариев
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А многие ли тренеры хотя бы в одном финале сыграли?
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Зная, структуру РЖД, перемен не будет, жалко людей кто ходил на арену по бешеной цене, после первого , просто встали, если это установка Никитина то это🤯.
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Никитин хороший тренер.
Но почему после стольких лет он так и не поставил игру в атаку в Локо?..
В ЦСКА это было хотя бы в регулярке, а тут прям сплошной откат.
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Не фартовый.
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Ответ waleri
А многие ли тренеры хотя бы в одном финале сыграли?
Я насчитал 15, включая физрука. Не так уж и мало.
+2
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В Ярославле во всех школах,в Локомотиве и Локомотиве 2004 тренеруют по какой то системе, которую предложил лет 5-6 назад то ли финн,то ли канадец какой то….так вот все тренеры по указке Варнакова и Жукова с Самылиным тренеруют по шаблону,никакого креатива ,только заброс и возня у бортов….на сегодняшний день я еще раз убедился что в современном хоккее это работает,и сегодня Магнитка это доказала….но Яковлев упертый баранэлло и дальше будет тянуть эту систему
+2
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Ответ Алекс Зол
Зная, структуру РЖД, перемен не будет, жалко людей кто ходил на арену по бешеной цене, после первого , просто встали, если это установка Никитина то это🤯.
Насколько я знаю ярославский Локомотив к РЖД уже не относится. Только название осталось.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Никитин хороший тренер. Но почему после стольких лет он так и не поставил игру в атаку в Локо?.. В ЦСКА это было хотя бы в регулярке, а тут прям сплошной откат.
У ЦСКА атака то куда более сильная была в 2018-2020
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Никитин хороший тренер. Но почему после стольких лет он так и не поставил игру в атаку в Локо?.. В ЦСКА это было хотя бы в регулярке, а тут прям сплошной откат.
А с кем с молодёжью и парочкой неплохих игроков?
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Ответ Саша Константинов
А с кем с молодёжью и парочкой неплохих игроков?
Ну Разин же смог с молодежью и парочкой опытных игроков.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Ну Разин же смог с молодежью и парочкой опытных игроков.
Ну в целом никитин всегда брал за счёт обороны в атаке у него никогда не было фестиваля
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Ответ Саша Константинов
Ну в целом никитин всегда брал за счёт обороны в атаке у него никогда не было фестиваля
Тогда — в отставку.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Никитин хороший тренер. Но почему после стольких лет он так и не поставил игру в атаку в Локо?.. В ЦСКА это было хотя бы в регулярке, а тут прям сплошной откат.
Тогда кони/пони - базовые клубы были,коням оптом из Сибири Шалуновых,Шумаковых,Окуловых брали,Ничушкиных,Капризовых,а тут - Березкины,Лихачевы,Никулины - разница очевидна))
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Ответ LokoYarik
В Ярославле во всех школах,в Локомотиве и Локомотиве 2004 тренеруют по какой то системе, которую предложил лет 5-6 назад то ли финн,то ли канадец какой то….так вот все тренеры по указке Варнакова и Жукова с Самылиным тренеруют по шаблону,никакого креатива ,только заброс и возня у бортов….на сегодняшний день я еще раз убедился что в современном хоккее это работает,и сегодня Магнитка это доказала….но Яковлев упертый баранэлло и дальше будет тянуть эту систему
Система вполне рабочая, Серега Федоров с ЦСКА так 2 кубка подряд взял когда у него форварды разницу делали. А как перестали в этом сезоне свои моменты создавать и главное реализовывать, так тому же Локо и отлились.
Это сегодня Разин и Магнитка купаются в шампанском (как и Никитин с ЦСКА в 2019). Хоккей, как и жизнь, штука изменчивая, Игорь не даст соврать.
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Ответ waleri
Система вполне рабочая, Серега Федоров с ЦСКА так 2 кубка подряд взял когда у него форварды разницу делали. А как перестали в этом сезоне свои моменты создавать и главное реализовывать, так тому же Локо и отлились. Это сегодня Разин и Магнитка купаются в шампанском (как и Никитин с ЦСКА в 2019). Хоккей, как и жизнь, штука изменчивая, Игорь не даст соврать.
Серёга Фёдоров сам на высочайшем уровне в НХЛ отыграл.
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Ответ дендробиум
Серёга Фёдоров сам на высочайшем уровне в НХЛ отыграл.
Но есть нюанс, до назначения вообще не работал коучем. Тем паче главным!
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