«Локомотив» проиграл оба финала Кубка Гагарина. Больше поражений (3) только у ЦСКА, но армейцев и 3 трофея

Теги Металлург Мг ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Локомотив» проиграл все финалы Кубка Гагарина, в которых участвовал.

Сегодня команда Игоря Никитина потерпела поражение в 4-й игре с «Металлургом» (1:2) и проиграла серию со счетом 0-4.

Клуб из Ярославля дошел до финала турнира во второй раз. Впервые это произошло в 2009 году – тогда он уступил «Ак Барсу» со счетом 3-4.

Больше раз, чем «Локомотив», в финале проигрывал только ЦСКА. У армейцев три поражения – но при этом и три победы.

Триумф «Металлурга» – это полезно для всех. И для «Локомотива» тоже

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20 комментариев
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Что вы за люди? Надо поддержать, а вы засираете. Локо выкладывался, Магнитка просто сильнее был. Поздравляю Локо с серебром, а Магнитку с золотом. Все молодцы.
+15
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Это просто позор какой-то,так бездарно слить серию.Анти хоккей Никитина наказан.У Локомотива а нападении нет исполнителей высокого класса,что давно было видно даже простому болельщику.Что,ЮНЯ доэкономился на легионерах?
+12
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+11
Ну финал "Хейкули" в 2009 это было до безумия обидно даже болельщику другой команды, а здесь просто без шансов. В четырёх матчах забить 3 шайбы и надеяться на что-то - ну как-то очень сильное разочарование.

Не сомневаюсь, что Никитин хороший тренер, но по-моему с Юшкевичем они слишком поверили в себя и свои убеждения, а надо быть более гибкими.

Остается пожелать терпения болельщикам и адекватности менеджменту Локомотива.
+6
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+6
У Магнитки 5 финалов - 3 кубка
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Я бы не стал объединять эти финалы. Тот финал играл совершенно другая команда, у них преемственность была нарушена.
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Ответ Винтовка_Латыпова
Ничего. Вот продлим "лидеров" команды (АВЕРИН, КРАСКОВСКИЙ) и в 2039 году во главе с 82-летним ЮНЕЙ как попадём ещё раз в финал!
А ещё не понравилась игра Алексеева - трусливая и неактивная. Бросилось в глаза его нежелание борьбы у борта и физического контакта с соперником. Раньше, когла не было 100%-ного места в основе - лёд рыл носом... сейчас вообще вату катает.
+4
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+4
Ответ Габорик
Ну финал "Хейкули" в 2009 это было до безумия обидно даже болельщику другой команды, а здесь просто без шансов. В четырёх матчах забить 3 шайбы и надеяться на что-то - ну как-то очень сильное разочарование. Не сомневаюсь, что Никитин хороший тренер, но по-моему с Юшкевичем они слишком поверили в себя и свои убеждения, а надо быть более гибкими. Остается пожелать терпения болельщикам и адекватности менеджменту Локомотива.
У Никитина и ЦСКА так же играл. Авангард только споткнулся тогда, но в целом....он умеет строить систему, может научиться команду обороняться, но не более.
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Ответ Операция Ы
Эталонный бестрофейник навсегда)
Странный комментарий) я вот помню трофеи. А кубок Гагарина не так и много команд брали. Все впереди у команды. Отличный сезон, много воспитанников. Да, в системе не все гладко. Да, есть специфика тактики. Но, команда есть. И это самое главное. Успехов Вам. И команде за которую Вы болеете.
+5
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+4
Такое опустошение внутри. 4:0 это позор. На своём льду при большинстве своих болельщиков выдать такую апатию… Никитину надо дособрать этот поезд, в составе есть откровенные пассажиры, с которыми далеко не уедешь. Вообщем больно это всё. Спасибо за сезон. Но так мучиться в финале КГ нельзя.
+3
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+3
Самый сухой финал в истории - 10 шайб за финал , прошлый «рекорд» был 16 шайб у АкБарса и ЦСКА
+3
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+3
Ничего. Вот продлим "лидеров" команды (АВЕРИН, КРАСКОВСКИЙ) и в 2039 году во главе с 82-летним ЮНЕЙ как попадём ещё раз в финал!
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Ответ PatologoanatoM
Самый сухой финал в истории - 10 шайб за финал , прошлый «рекорд» был 16 шайб у АкБарса и ЦСКА
Ак Барс и ЦСКА тогда на матч больше сыграли
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Ответ Егор Ковынёв
Такое опустошение внутри. 4:0 это позор. На своём льду при большинстве своих болельщиков выдать такую апатию… Никитину надо дособрать этот поезд, в составе есть откровенные пассажиры, с которыми далеко не уедешь. Вообщем больно это всё. Спасибо за сезон. Но так мучиться в финале КГ нельзя.
Никитину для победы с его хоккеем нужны 7-8 звеньев.
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Ответ Shaiba Bash
Авангард тоже перед своим кубком проиграл два финала, один из них с 0-4
И ЦСКА тоже сначала проиграли два первых финала
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Ответ Габорик
Ну финал "Хейкули" в 2009 это было до безумия обидно даже болельщику другой команды, а здесь просто без шансов. В четырёх матчах забить 3 шайбы и надеяться на что-то - ну как-то очень сильное разочарование. Не сомневаюсь, что Никитин хороший тренер, но по-моему с Юшкевичем они слишком поверили в себя и свои убеждения, а надо быть более гибкими. Остается пожелать терпения болельщикам и адекватности менеджменту Локомотива.
С последним пунктом проблема!🤷
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Ответ Евгений Исаев
А ещё не понравилась игра Алексеева - трусливая и неактивная. Бросилось в глаза его нежелание борьбы у борта и физического контакта с соперником. Раньше, когла не было 100%-ного места в основе - лёд рыл носом... сейчас вообще вату катает.
Может травма. С ЦСКА был одним из лучших
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Нужно просто что-то менять уже в системе,в управлении,или менеджменте Локомотива. Уже надоело из года в год наступать на одни и теже грабли.На одних своих 19-20 летних воспитанниках ничего не выиграешь,что подтверждено временем,тем более каждый год происходит отток,а в новом году их место занимают ещё более молодые.Без опытных игроков,желательно крепких легионеров,как показывает практика,ничего не выиграешь.А свои: Красковский,Полунин,и прочими Авериными ,Чеховичами и другими "пассажирами",коих пол команды,.что можно выиграть?
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Авангард тоже перед своим кубком проиграл два финала, один из них с 0-4
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