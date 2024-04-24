«Локомотив» проиграл оба финала Кубка Гагарина. Больше поражений (3) только у ЦСКА, но армейцев и 3 трофея

«Локомотив» проиграл все финалы Кубка Гагарина, в которых участвовал.

Сегодня команда потерпела поражение в 4-й игре с « » (1:2) и проиграла серию со счетом 0-4.

Клуб из Ярославля дошел до финала турнира во второй раз. Впервые это произошло в 2009 году – тогда он уступил «Ак Барсу» со счетом 3-4.

Больше раз, чем «Локомотив», в финале проигрывал только . У армейцев три поражения – но при этом и три победы.

Триумф «Металлурга» – это полезно для всех. И для «Локомотива» тоже