«Локомотив» проиграл оба финала Кубка Гагарина. Больше поражений (3) только у ЦСКА, но армейцев и 3 трофея
«Локомотив» проиграл все финалы Кубка Гагарина, в которых участвовал.
Сегодня команда Игоря Никитина потерпела поражение в 4-й игре с «Металлургом» (1:2) и проиграла серию со счетом 0-4.
Клуб из Ярославля дошел до финала турнира во второй раз. Впервые это произошло в 2009 году – тогда он уступил «Ак Барсу» со счетом 3-4.
Больше раз, чем «Локомотив», в финале проигрывал только ЦСКА. У армейцев три поражения – но при этом и три победы.
Триумф «Металлурга» – это полезно для всех. И для «Локомотива» тоже
Не сомневаюсь, что Никитин хороший тренер, но по-моему с Юшкевичем они слишком поверили в себя и свои убеждения, а надо быть более гибкими.
Остается пожелать терпения болельщикам и адекватности менеджменту Локомотива.