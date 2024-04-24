Новиков о финале: «Тренерам «Локомотива» надо брать палку и гнать нападающих вперед – другого варианта нет. Надежда умирает последней, шанс есть»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин Юрий Новиков КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Юрий Новиков оценил шансы «Локомотива» отыграться в финальной серии.

Команда из Ярославля уступает «Металлургу» в решающей серии Кубка Гагарина со счетом 0-3. 

Четвертый матч состоится 24 апреля в 19:00 по московскому времени.

– Реально ли «Локомотиву» отыграться в этой серии?

– То, что надежда умирает последней, имеет место. Естественно, сейчас для «Локомотива» каждый матч как последний и гипотетически, и фактически.

Я не думаю, что у «Локо» нет шансов, я не думаю про это. С учетом того, что низкая результативность в матчах, ответ один: устраивает игра вратаря, устраивает игра в обороне всей команды, включая защитников и нападающих, не устраивает только игра в атаке нападающих.

Значит, надо брать условную палку тренерам и гнать нападающих вперед, другого варианта просто нет, – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

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3 комментария
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Вариант при котором наоборот палку возьмет нападение, чтобы гнать примитив тренерский из Локомотива выглядит перспективнее. Но это уже чуть позже во имя спасения ближайших сезонов от застоя
+2
0
+2
Ещё после каждого проигрыша нужно было в угол ставить.🤣
+1
0
+1
Ответ Марат
Ещё после каждого проигрыша нужно было в угол ставить.🤣
в тот угол в котором плохо ловит wi-fi 😀
+1
0
+1
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